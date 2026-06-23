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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा-कांग्रेस में बढ़ेगी टकरार..! इमरान मसूद के बयान पर फायर हुए सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन

सपा-कांग्रेस में बढ़ेगी टकरार..! इमरान मसूद के बयान पर फायर हुए सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन

UP Politics News: पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने कहा कि इमरान मसूद साहब एक अच्छे इंसान है, उनको ये बाते शोभा नही देती. अखिलेश जी ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है.

Written By : उबैदुर रहमान |  Updated at : 23 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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कांग्रेस पार्टी के फायरब्रांड नेता और सहारनपुर संसदीय सीट से सांसद इमरान मसूद के अखिलेश यादव को लेकर दिए गए बयान पर सूबे की सियासत गरमा गई है. सांसद इमरान मसूद के बयान पर पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉ एसटी हसन की प्रतिक्रिया सामने आई है.

पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने कहा कि इमरान मसूद साहब एक अच्छे इंसान है, उनको ये बाते शोभा नही देती. अखिलेश जी ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, अगर अखिलेश जी राम मंदिर प्रकरण पर बोले तो उस पर क्या एतराज है, और मुसलमानो का ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर वो नही बोलते हैं?

'समाजवादी पार्टी ने किया मुसलमानों का सम्मान'

उन्होंने कहा कि आप इतिहास उठा कर देखिये अगर मुसलमानो का सम्मान किसी पार्टी ने किया है तो सिर्फ सपा ने किया है. इसके अलावा और कोई पार्टी नही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही कुछ भी करे, लेकिन मुसलमानो के दिलो में समाजवादी पार्टी बसती है. किसी को भी ऐसा काम नही करना चाहिए, जिससे कि सपा और कांग्रेस में दूरियां पैदा हों जाए.

'तो जाने-अनजाने वो बीजेपी को पहुंचा रहे फायदा'

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जाने-अनजाने में भाजपा का सपोर्ट कर रहा है, भाजपा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है. जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे है, बर्बादी मुसलमान की हो रही है. अगर हम सब मिलकर इस जुल्म का मुकाबला नही करेंगे तो कही न कही बीजेपी को फायदा पहुचायेंगे.

समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी बताए जाने पर दी प्रतिक्रिया

वहीं, पूर्व सांसद ने अखिलेश यादव के पोस्टरों पर कहा कि, "पहले तो कहते थे कि ये नमजवादी पार्टी है और अब कह रहे है कि यादवों की है. कल को कहेंगे दलितों और पिछड़ों की है. हम तो सबकी पार्टी हैं." अखिलेश यादव देश के लिए लड़ रहे है, देश बचना है. अगर यही हालात रहे, ऐसा न हो ये सांप्रदायिक लोग एक दिन देश को सिविल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दे.

शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर क्या कहा?

इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरू शहाबुद्दीन रजवी के यूपी में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस घोषित करने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी है. एसटी हसन कहा है कि ये सवाल वो और दूसरी पार्टियों से क्यो नही कर रहे, जो अपने आप को सेक्युलर कहती है. पूर्व सांसद ने कहा कि उन पार्टियों से भी तो पूछे जो सबका साथ और सबके विकास की बात कर रहे है. जो भी व्यक्ति सपा और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो बीजेपी से मिला हुआ है.

'कांग्रेस कमजोर है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए', सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को दी चुनौती

Published at : 23 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Moradabad News ST Hasan UP NEWS IMRAN MASOOD
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