'काश मैं भी इसमें होता', रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के दोनों पार्ट देखने के बाद बोले परेश रावल

अक्सर कई फिल्में ऐसा कमाल कर जाती हैं कि बड़े से बड़े स्टार भी सोचने लगते हैं कि ‘ काश मैं भी इसमें होता.” हाल के दिनों की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन चुकी धुरंधर 2 को देखने के बाद परेश रावल का भी बिल्कुल ऐसा ही सोचना है. दिग्गज अभिनेता को अफसोस है कि वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं.

परेश रावल को धुरंधर फ्रेंचाइजी में न होने का अफसोस

आदित्य धर की धुरंधर फ्रेंचाइजी दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. इस बीच परेश रावल ने भी रणवीर सिंह स्टारर फ्रेंचाइजी की न केवल जमकर तारीफ की बल्कि एक अफसोस के बारे में खुलकर बात की है. दरअलल हाल ही में पीटीआई के साथ बातचीत में, दिग्गज अभिनेता ने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना अच्छा लगता, उन्होंने फ्रेंचाइजी को सिर्फ एक फिल्म से कहीं ज़्यादा बताया. दोनों पार्ट देखने के बारे में परेश ने कहा, “देखी, धुरंधर 1 और 2 देखी, पार्ट 1 दो बार देखी, दूसरी एक बार देखी, वापस देखने जाना है. मुझे होना चाहिए था इसमें.”

उन्होंने फिल्म के स्केल और इम्पैक्ट के बारे में बताते हुए कहा, “मुझे धुरंधर बहुत पसंद आई. यह सिर्फ़ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सागा है. पहली बार, मुझे लगा कि मुझे इसका हिस्सा होना चाहिए था. ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगा मैं होता इसमें तो मज़ा आता.”

परेश ने आदित्य धर की उरी में निभाया था रोल

परेश रावल ने पहले आदित्य धर के साथ उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में काम किया था, जहाँ उन्होंने एनएसए गोविंद भारद्वाज का रोल किया था, जो अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर था. इंटरेस्टिंग बात यह है कि धुरंधर में भी एक जैसा कैरेक्टर आर्क है, जिसमें आर माधवन ने उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड रोल किया है. इस ओवरलैप पर सोचते हुए, परेश ने कहा कि एक जैसे कैरेक्टर के दो अलग-अलग मतलब देखना दिलचस्प था.

एक्टर ने पहले अपने रोल और माधवन के रोल के बीच फैंस की तुलना पर बात की थी. एक्स पर एक पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए, जिसमें उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी, परेश ने मज़ाक में जवाब दिया. पोस्ट में लिखा था, “मुझे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत डोभाल के रोल में परेश रावल काफी पसंद आए! बस इतना था कि उन्होंने फिल्म में उन्हें स्मोक करते नहीं दिखाया.” इसे रीपोस्ट करते हुए, एक्टर ने मज़ाक में लिखा, “हां स्मोक नहीं किया, बस फोन तोड़ दिए.”

धुरंधर फ्रेंचाइजी ने तोड़ दिए रिकॉर्ड

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी, धुरंधर दो पार्ट की स्पाई थ्रिलर है, यह रणवीर सिंह के रोल में एक इंडियन ऑपरेटिव की कहानी है, जो एक खतरनाक टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए ल्यारी के गैंग में घुसता है. फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और संजय दत्त जैसे कई कलाकार हैं. बॉक्स ऑफिस पर, इस फ्रेंचाइजी ने हिस्टोरिक नंबर दिए हैं, जहां पहली फिल्म ने दुनिया भर 13सौ करोड़ कमाए थे, वहीं धुरंधर: द रिवेंज ने सिर्फ तीन हफ्तों में 1 हजार करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली है और दुनिया भर में इसने 1622 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है.