हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले- 'सपा सरकार में गौ माता का खुलेआम होता था वध'

UP Politics: अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले- 'सपा सरकार में गौ माता का खुलेआम होता था वध'

UP News: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व सीएम व सपा चीफ अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार के समय अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था और अवैध बूचड़खाने धड़ल्ले से चलते थे.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 21 Sep 2025 08:17 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है. ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की बिलबिलाहट (बेचैनी) काफी समय से देख रही है. उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव भूल गए हैं कि सपा सरकार के समय अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था और अवैध बूचड़खाने धड़ल्ले से चलते थे.

ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में गौ माता का खुलेआम वध होता था और कसाइयों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था. कसाइयों को संरक्षण देने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की थी और गौ माता का संरक्षण करने वाली सरकार भाजपा की है.

"अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे अखिलेश यादव"

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि रहीम की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर हो गई, जिससे सपा मुखिया की जमीन खिसक गई. उन्होंने तंज कसा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते अखिलेश यादव अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं.

"योगी सरकार में बदला यूपी पुलिस का तेवर"

ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब अपराधियों पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी उन्हीं की भाषा में जवाब देगी. आज अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर जेलों में सड़ रहे हैं. डिप्टी सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता की भूख समाजवादी पार्टी को चैन से सोने नहीं दे रही. उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सपा को उसकी सजा दी है और अब कभी भी उन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली.

"योगी सरकार में आम जनता पूरी तरह सुरक्षित"

ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश में सुरक्षा की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. उन्होंने बताया कि सपा सरकार में बेटियां शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरती थीं और व्यापारियों से जबरन वसूली होती थी. गुंडे-माफिया खुलेआम सड़कों पर बंदूकें लहराते थे. आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं. रात 12 बजे भी बिना भय अपने गंतव्य तक जा सकती हैं. व्यापारी शांति से कारोबार कर रहे हैं. यह सुरक्षित माहौल पूरे प्रदेश में दिखाई देता है.

"240 करोड़ से अधिक पौधे, सुरक्षित वन और समाज"

ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से अब तक 240 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे 550 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में वन भी सुरक्षित है, बेटी भी सुरक्षित है और गौ माता भी सुरक्षित है. आमजन सुरक्षित वातावरण में जीवन यापन कर रहा है.

"यूपी सबका साथ-सबका विकास की राह पर"

डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार जातिवाद या तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से निकालकर अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया है. 

उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार न कसाइयों को बख्शेगी, न अपराधियों को. यह किसी धर्म या बिरादरी विशेष को खुश करने वाली सरकार नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुरक्षित वातावरण देकर समान अवसर उपलब्ध कराने वाली सरकार है.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 08:17 AM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak UP News Akhilesh Yadav UP POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Mughal Chakhna History: शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
ट्रेंडिंग
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget