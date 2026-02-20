यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम योगी के सामने फेंकी सियासी गुगली! इस मांग पर फंस जाएगी BJP?

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि अगर आप ये मानते हैं कि सारे हिन्दू एक हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हो तो फिर किसी दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण या आदिवासी को गोरखनाथ मठ का पीठाधीश्वर बना दीजिए.

कांग्रेस नेता ने दी सीएम योगी चुनौती

अजय कुमार लल्लू ने ये बयान पडरौना में आयोजित कांग्रेस जनाक्रोश सभा को संबोधित करते हुए. कांग्रेस नेता ने सीएम योगी को चुनौती देते हुए कहा कि "योगी आदित्यनाथ जी आप दलित के घर भोजन करने जाते हैं. आप कहते हैं सारे हिंदू एक हैं. हम भी मानते हैं कि सारे हिन्दू एक है.

उन्होंने आगे कहा, "आप कहते हैं मुसलमानों से खतरा है..आप लगातार धर्म की चाश्नी में नौजवानों को भटकाते हैं गुमराह करते हैं. मेरा आपसे सवाल है कि आपको गोरखपीठ की पीठाधीश्वर अवैद्यनाथ जी ने बना दिया.. क्योंकि आप उनके मामा के लड़के के लड़के हैं. इसलिए आप उनके भतीजे लगेंगे, इसलिए आपको पीठाधीश्वर बना दिया, क्या योगी आदित्यनाथ किसी ब्राह्मण को...किसी दलित को .. पिछड़े को उस मंदिर का आने वाले दिनों में मठाधीश घोषित करेंगे."

अजय कुमार ने ये भी कहा, "वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. मेरा सवाल है कि आपसे कि 20 हज़ार करोड़ से अधिक की संपत्ति गोरखनाथ पीठ में हैं.. अगर आपमें हिम्मत है, आप सभी को अपनी हिन्दू भाई मानते हैं तो आने वाले समय में आप अपनी पीठ का पीठाधीश्वर किसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी या ब्राह्मण को घोषित करिये, मैं मान जाऊंगा आप हिन्दू हृदय सम्राट है."

अजय लल्लू ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, "ये वंशवादी लोग है. अवैद्यनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ को जब कुर्सी सौंपी तो पीठ का पीठाधीश्वर बनाया था, उस समय वो उनके मामा के लड़के के लड़के थे, क्या ये वंशवाद नहीं है? कांग्रेस नेता ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने इस डील से भारत के किसानों की बर्बादी पर मुहर लगा दी है."