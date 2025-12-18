प्रशांत कुमार को रिटायरमेंट के बाद मिली नई जिम्मेदारी, 'खुश' हुए अखिलेश यादव, यूं दी बधाई

पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी की नियुक्ति पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में बधाई दी है. 18 दिसंबर, गुरुवार को राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में कन्नौज सांसद ने प्रेस वार्ता की.

इस दौरान उनसे प्रशांत कुमार की नियुक्ति के बाबत सवाल किया गया. यूपी के पूर्व सीएम से पत्रकार ने सवाल किया- उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया दिया गया है. इसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि - बधाई हो, फेक एनकाउंटर के बाद फेक भर्तियां देखने को मिलेगी.

बता दें राज्य सरकार द्वारा बुधवार, 17 दिसंबर को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह नियुक्ति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 की धारा चार के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है.

इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2025 के माध्यम से संशोधित किया गया है. सेवानिवृत्ति आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर रह चुके हैं.

कोडीन सिरप पर भी बोले अखिलेश

इससे पहले अखिलेश ने कहा कि कोडीन सिरप को लेकर खाली यूपी के आम लोग चिंतित नहीं बल्कि पूरे देश में यह चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से यह घोटाला चल रहा था. हजारों करोड़ का घोटाला है ये.कोई घटना हो जाए तो बुलडोजर चल जाता है, इस बार मुख्यमंत्री जी के खिलौना बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है. कन्नौज सांसद ने कहा कि यूपी में 24 लोगों पर बुलडोजर चला है जिसमें 22 लोग PDA से हैं.

योगी आदित्यनाथ को कैसे मिली यूपी की कमान? ऐसे बने मुख्यमंत्री, पीयूष गोयल ने बताई कहानी

अखिलेश ने कहा कि SIR में दबाव बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काटिए. 4 करोड़ वोटों को अगर भाग देंगे 403 विधानसभाओं से तो बीजेपी का 84 हजार वोट कट गया. इन्हें 84 हज़ार हराएगा और हमें 40 हजार जिताएगा.