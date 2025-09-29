बरेली हिंसा के बाद पुलिस ने अबतक 55 लोग किए गिरफ्तार, BJP नेता बोले- अपनी कौम के खुद दुश्मन

उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 दिन पूर्व हुए उपद्रव के बाद आज सोमवार (29 नवंबर) जनपद प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बरेली पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया. योगी के मंत्री ने साफ किया कि उपद्रवियों, अपराधियों और माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.

इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि हम किसी निर्दोष नागरिक को परेशान करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, यह अपनी कौम के दुश्मन खुद हैं. क्योंकि यह छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं. सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है.

वहीं बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद और हिंसा पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि आज 29 (अक्तूबर) को पुलिस द्वारा 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने 26 सितंबर को घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी से छीना गया मोबाइल हैंडसेट बरामद कर लिया है. एक अन्य आरोपी जफरूद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से घटना के दौरान संभवतः इस्तेमाल किया गया एक हथियार बरामद किया गया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक विशिष्ट स्थान पर इकट्ठा होने के संदेश मिले थे. आरोपी नदीम खान ने कहा है कि उनके, डॉ. नफीस और लियाकत के हस्ताक्षर वाली एक अपील लेटरहेड पर प्रसारित की गई थी. हमारी टीम लियाकत की तलाश कर रही है, नदीम खान ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, यह कहकर कि अपील पत्र पर हस्ताक्षर उनके नहीं थे. इस घटना में हमने अब तक कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी.