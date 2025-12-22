यूपी में करोड़ों की GST चोरी का मामला, ई-वे बिल तैयार करने वाला आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी के लिए ई वे बिल तैयार करने का मामला सामने आया हैं. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार पंजाब से गिरफ़्तार किया गया हैं. आरोपी की निशानदेही पर एक लैपटॉप भी बरामद किया गया, जिसमें 500 बोगस फर्मों का ब्योरा मिला है.

दरअसल बीते 24 अक्टूबर को मुरादाबाद राज्य कर विभाग की टीम ने 2 लोहे के स्क्रेप से भरी गाड़ियां पकड़ी थीं. इन गाड़ियों में एके इंटरप्राइजेज फर्म का माल भरा हुआ था, जिसमें कुछ कागज लगे हुए थे. ये फर्म जिस नंबर पर रजिस्टर्ड थी, उन दो मोबाइल नंबर पर 122 फर्जी बोगस फर्म दर्ज पायी गईं. जिसके बाद एसआईटी की टीम ने सिविल लाइंस थाने में दो एफआईआर दर्ज कराई.

पंजाब से एक आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया. एसआईटी टीम ने पहले इस मामले में अखलाक, दानिश कबाड़ी और सुमित की गिरफ्तारी कर चुकी है. जिसके बाद एसआईटी के हाथ पंजाब के परविंदर तक पहुंच गए.

पुलिस की टीम ने इस नेटवर्क के लिए ई वे बिल तैयार करने वाले आरोपी परविंदर को गिरफ़्तार किया है. परविंदर पंजाब का ही रहने वाला है. काफी समय से इस काम में जुटा हुआ था. पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए हैं.

लैपटॉप में कई फर्जी फर्मों का खुलासा

पुलिस ने आरोपी परविंदर की निशानदेही पर 4 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, एक लेपटॉप, पैनकार्ड और आधार कार्ड बरामद किए हैं. आरोपी के लैपटॉप में 500 बोगस फर्मो का डाटा भी मिला है. इस डेटा से आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

जीएसटी चोरी का ये मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है. एसआईटी टीम लगातार इस मामले में कार्रवाई कर मामले की जाँच कर रही है. पुलिस इनसे जुड़े अन्य लोगों को लेकर भी पूछताछ कर रही हैं. जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

