यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 की तैयारियों का CM योगी ने लिया जायजा, PM मोदी करेंगे शुभारंभ

उत्तर प्रदेश एक बार फिर बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है. उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 (UPITS-2025) का आयोजन 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा. इस मेगा ट्रेड शो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितम्बर को करेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है.

सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे और एक्सपो मार्ट का दौरा किया. उन्होंने आयोजन स्थल पर चल रही तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है.

सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, इसलिए तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को हर व्यवस्था समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री 24 सितम्बर को भी एक बार फिर एक्सपो मार्ट आएंगे और अंतिम तैयारियों की समीक्षा करेंगे.

बता दें इस बीच पीएम मोदी के स्वागत की भी तैयारी की जा रही है. वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहेंगे. उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी के मंच पर आने से यह आयोजन और भव्य हो जाएगा.

शो से पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 का उद्देश्य राज्य की संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखना है. इसमें देश-विदेश से उद्योगपति, कारोबारी, निवेशक और उद्यमी हिस्सा लेंगे. इस बार रूस को पार्टनर कंट्री बनाया गया है जिससे व्यापार और सहयोग के नए अवसर खुलेंगे.

पिछले साल आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे. इस बार भी उम्मीद है कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की छवि को और मजबूत करेगा और प्रदेश को ग्लोबल निवेश और पर्यटन हब बनाने में मदद करेगा.

प्रदेश के लिए शानदार मौका

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के आयोजन से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग दुनिया भर में होती है. इससे न केवल नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प, छोटे उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को भी सीधा लाभ होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस ट्रेड शो के जरिए प्रदेश में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे. 25 सितम्बर से शुरू हो रहा यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करेगा.