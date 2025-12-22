पीलीभीत में दंपत्ति का शव बाथरूम में बंद पड़ा मिला, गीजर की गैस लीक होने के चलते मौत की आशंका

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पति-पत्नी का शव बाथरूम में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. माना जा रहा है गीजर की गैस लीक होने की वजह से ये हादसा हुआ. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की फ़ॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए हैं.

ये घटना थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गोकुल धाम कालोनी की बताई जा रही हैं. जहां हरजिंदर अपनी पत्नी रेनू सक्सेना के साथ किराए पर रह रहे थे. हरजिंदर डीआरडीए में फोर्थ क्लास कर्मचारी थे. उन्हें अपने पिता की जहां नौकरी मिली हुई थी. दोनों की शादी पांच साल पहले हुए थी लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थी.

बाथरूम में मिला दंपत्ति का शव

बताया जा रहा है कि रेनू सक्सेना बाथरूम में नहाने गई थी, उनका हाथ टूटा मिला है. जब वो गिरीं तो पति हरजिंदर उन्हें बचाने के लिए बाथरूम मे गए थे लेकिन वो भी गीजर की गैस की में चपेट आ गए और उनकी वो भी वहीं बेसुध होकर गिर गए. जिससे उनकी भी मौत हो गई.

हरजिंदर के परिजन बीसलपुर में रहते हैं. जब उन्होंने बातचीत के लिए घर पर फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया. जिसके बाद उन्होंने मकान मालिक को फोन किया. मकान मालिक घर पहुंचा तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है. जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस की टीम ने जब बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो दोनों पति-पत्नी अंदर अचेत अवस्था में पड़े थे. जिसके बाद तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मौत गीजर से गैस लीकेज होने के कारण हुई हो. फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच चल रही है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति ज्यादा साफ हो सकेगी. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

