UP Panchayat Elections 2026: यूपी पंचायत चुनाव की वोटर रिवीजन लिस्ट जारी, 6 फरवरी तक प्रकाशित होगा फाइनल ड्राफ्ट
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं. इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर रिवीजन लिस्ट जारी कर दी है.
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए वोटर रिवीजन लिस्ट जारी कर दी गई है.राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर रिवीजन लिस्ट जारी किया. यह लिस्ट पंचायत चुनाव के संदर्भ में जारी किया गया है. अंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन किया गया है. बताया गया कि 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक अंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा. इसके तहत दावे और आपत्तियां ली जाएंगी. 31 दिसम्बर से 6 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा. फिर 6 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन हो सकता है.
बीते दिनों ही यह जानकारी आई थी कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए बन रही मतदाता सूची में 40 लाख के करीब नाम बढ़े हैं. 6 फरवरी को फाइनल लिस्ट आने के बाद सिर्फ पिछड़ा आयोग के गठन का इंतजार बाकी रहेगा. यह आयोग ही सीटवार आरक्षण का फैसला करता है. सीटवार आरक्षण जारी होने और उससे संबंधित आपत्तियों पर अंतिम निर्णय के बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकतीं हैं.
कांग्रेस ने बदल दिया पीएम पद का दावेदार? राहुल गांधी नहीं अब ये नेता चेहरा! सांसद के बयान से हलचल
यूपी पंचायत चुनाव में किसकी क्या रणनीति?
बता दें पंचायत चुनाव को वर्ष 2027 के चुनाव का सेमिफाइनल माना जा रहा है. इस चुनाव के जरिए एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी यह साबित करने की कोशिश में है कि जनता को अभी भी उस पर भरोसा है वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि वह ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में परचम लहरा सके ताकि प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में उसे जनता के बीच जाने में और आसानी हो.
न सिर्फ बीजेपी और सपा बल्कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है. कांग्रेस ने पहले ही यह फैसला कर लिया है वह अकेले चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस का कहना है कि इसका असर विधानसभा में सपा के साथ अलायंस पर नहीं पड़ेगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL