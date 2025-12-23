हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Panchayat Elections 2026: यूपी पंचायत चुनाव की वोटर रिवीजन लिस्ट जारी, 6 फरवरी तक प्रकाशित होगा फाइनल ड्राफ्ट

UP Panchayat Elections 2026: यूपी पंचायत चुनाव की वोटर रिवीजन लिस्ट जारी, 6 फरवरी तक प्रकाशित होगा फाइनल ड्राफ्ट

UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं. इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर रिवीजन लिस्ट जारी कर दी है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 23 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए वोटर रिवीजन लिस्ट जारी कर दी गई है.राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर रिवीजन लिस्ट जारी किया. यह लिस्ट पंचायत चुनाव के संदर्भ में जारी किया गया है. अंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन किया गया है. बताया गया कि 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक अंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा. इसके तहत दावे और आपत्तियां ली जाएंगी. 31 दिसम्बर से 6 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा. फिर 6 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन हो सकता है.

बीते दिनों ही यह जानकारी आई थी कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए बन रही मतदाता सूची में 40 लाख के करीब नाम बढ़े हैं.  6 फरवरी को फाइनल लिस्ट आने के बाद सिर्फ पिछड़ा आयोग के गठन का इंतजार बाकी रहेगा. यह आयोग ही सीटवार आरक्षण का फैसला करता है. सीटवार आरक्षण जारी होने और उससे संबंधित आपत्तियों पर अंतिम निर्णय के बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकतीं हैं.

कांग्रेस ने बदल दिया पीएम पद का दावेदार? राहुल गांधी नहीं अब ये नेता चेहरा! सांसद के बयान से हलचल

यूपी पंचायत चुनाव में किसकी क्या रणनीति?

बता दें पंचायत चुनाव को वर्ष 2027 के चुनाव का सेमिफाइनल माना जा रहा है. इस चुनाव के जरिए एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी यह साबित करने की कोशिश में है कि जनता को अभी भी उस पर भरोसा है वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि वह ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में परचम लहरा सके ताकि प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में उसे जनता के बीच जाने में और आसानी हो.

न सिर्फ बीजेपी और सपा बल्कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है. कांग्रेस ने पहले ही यह फैसला कर लिया है वह अकेले चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस का कहना है कि इसका असर विधानसभा में सपा के साथ अलायंस पर नहीं पड़ेगा.

Published at : 23 Dec 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News Congress Bsp Up Politics Up Panchayat Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Tata Safari petrol review, mileage and features| Auto Live #tatasafari
Delhi में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर के पार, गैस चेंबर में तब्दील हो गई दिल्ली । Delhi Air Pollution
Top News: देखिए 8 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Muskan से भी 4 कदम आगे निकला ये कपल, प्रेमी संग पहले पति को मारा फिर ग्राइंडर में डाल .... । Sambhal
Weather Update: घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई शहर, हवाई और रेल यात्राओं में आ रही परेशानी|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
बॉलीवुड
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग कब और कहां शादी कर रही हैं नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
जनरल नॉलेज
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
ट्रेंडिंग
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget