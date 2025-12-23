भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंतरिक और बाह्य राजनीतिक परिदृश्य में बीते कई चुनावों से यह स्पष्ट था कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे.कुछ विपक्षी दलों ने भी यह घोषणा मौके-बे-मौके की है. इस बीच उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी के एक सवाल का जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया.

बीजेपी के इस आरोप पर कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा केवल गाजा पर आवाज उठाती हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को नजरअंदाज करती हैं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा- प्रियंका गांधी को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं इंदिरा गांधी की तरह.

यमुना एक्सप्रेसवे पर किसान महापंचायत, राकेश टिकैत बोले- नहीं बर्दाश्त किया जाएगा अन्याय

यह पूछे जाने पर कि अगर प्रियंका गांधी पीएम बनेंगी तो राहुल गांधी क्या करेंगे, सांसद ने कहा कि इनको अलग-अलग मत देखो. इमरान मसूद ने कहा कि ये दोनों इंदिरा गांधी (भूतपूर्व प्रधानमंत्री) के पोता पोती हैं. राहुल-प्रियंका कोई अलग-अलग थोड़े ही हैं. ये चेहरे पर दो आंख हैं. इनको अलग-अलग न देखें.

बांग्लादेश में क्या हुआ?

बता दें बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने वाले प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा रहे छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद अशांति की स्थिति है. इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध आवाजाही और संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी खतरों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू है.

इसके अलावा दक्षिण-पश्चिमी शहर खुलना में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले हिंसक आंदोलन के दूसरे नेता मोतालेब सिकदर के सिर में गोली मार दी. यह हमला प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुआ.

उधर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और हिंसा की अन्य घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है.