महर्षि वाल्मीकि जयंती: CM योगी का बड़ा ऐलान, 5 लाख रुपये का मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर लखनऊ में आयोजित 'महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस' समारोह में शामिल हुए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा कि आपकी सुरक्षा समाज की सुरक्षा है, आपका सम्मान भगवान वाल्मीकि की विरासत का सम्मान है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अभी सरकार बड़ा कार्य करने जा रही हैं. सफाई, संविदा कर्मचारी को अब आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं, बल्कि सरकार का कॉरपोरेशन सीधे बैंक खाते में पैसा देगा. स्वच्छता कर्मियों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे.

दुर्घटना पर 35-40 रुपये देने की करेंगे व्यवस्था- सीएम

उन्होंने कहा कि जब बैंक खाते में कॉरपोरेशन से पैसा आएगा तो यह व्यवस्था करेंगे कि दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ घटना-दुर्घटना हुई या वह आपदा की चपेट में आ गया तो बैंक से बात करेंगे कि बैंक के माध्यम से 35-40 लाख रुपये देने की व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बताया कि, उत्तर प्रदेश के 80 हजार होमगार्ड को यह कवर दे दिया गया है. अब सफाई कर्मचारियों को इस व्यवस्था से जोड़ने जा रहे हैं.

एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने भगवान वाल्मीकि की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. कार्यक्रम में लघु फिल्म भी दिखाई गई. योगी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भारत के महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता हैं.

सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा शासन के समय में सफाई कर्मचारियों का शोषण होता था. सीएम योगी ने कहा कि, "हर सफाई कर्मचारी/संविदा कर्मचारी को अब पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी, बल्कि सरकार का कॉरपोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा... स्वच्छता कर्मियों को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे..."