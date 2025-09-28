ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बिहार में अपनी पार्टी पर लगने वाले 'राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की बी टीम' होने के आरोप को खारिज किया. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश में उन पर हमला हुआ था, जिसमें वह किसी तरह बच के निकले थे.

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि अगर कोई गठबंधन सहयोगी नहीं मिलता तो उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने के लिए तैयार है.

ओवैसी ने कटिहार जिले में कई जनसभाओं को संबोधित कर अपनी चार दिवसीय 'सीमांचल न्याय यात्रा' का समापन किया.

ओवैसी ने कहा, 'धर्मनिरपेक्षता के तथाकथित ठेकेदार आरोप लगाते हैं कि हम यहां भाजपा की बी टीम हैं. उन्हें याद रखना चाहिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मेरी कार पर छह गोलियां चलाई गई थीं.'

ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने (तेजस्वी ने) बिहार में AIMIM के पांच में से चार विधायकों को 'खरीद' लिया था.

उन्होंने कहा, 'इसके बावजूद मैंने भारी मन से गठबंधन की कोशिश की.' ओवैसी ने बताया, 'हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मुझे फोन कर बताया कि हमारे समुदाय के लोग इस बात से नाराज हैं कि ओवैसी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. मैंने कहा कि जो उनकी (जनता की) मर्जी है वह करो.'

ओवैसी ने कहा, 'हमारी संस्कृति में, जब पिता जीवित होता है तो हम बेटे से बात करने से पहले उससे संपर्क करते हैं. इसलिए इमाम ने राजद प्रमुख लालू जी को पत्र लिखकर सूचित किया कि AIMIM गठबंधन के लिए तैयार है. बाद में उन्होंने तेजस्वी को भी एक पत्र भेजा गया. अब, अगर वे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं?'

उन्होंने दावा किया कि जब गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा था कि अगर महागठबंधन सरकार बनाता है, तो AIMIM की मंत्री पद की कोई मांग नहीं होगी.

बाघ कभी झुंड बनाकर नहीं चलता- ओवैसी

ओवैसी ने कहा, 'हमारी एकमात्र शर्त छह सीटें थीं, क्योंकि हम पहले ही पांच सीटें जीत चुके थे और एक लिखित आश्वासन कि सीमांचल विकास परिषद की स्थापना की जाएगी. लेकिन उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी.'

AIMIM प्रमुख ने हालांकि ऐलान किया कि कोई पार्टी गठबंधन न भी करे तो उनकी पार्टी आगामी चुनावों में उतरेगी. उन्होंने कहा, 'बाघ कभी झुंड बनाकर नहीं चलता.'

हैदराबाद के सांसद ने राजद नेताओं द्वारा उन्हें 'बाहरी' कहे जाने पर भी नाराजगी जताई और कहा, 'मैं किसी और दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं. राजद नेताओं को अपने नेता से पूछना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के एक व्यक्ति (संजय यादव) को राज्यसभा क्यों भेजा.'