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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर निर्माण समिति की अंतिम बैठक, सुरक्षा और दर्शन पर फोकस, अप्रैल तक काम पूरा करने का लक्ष्य

राम मंदिर निर्माण समिति की अंतिम बैठक, सुरक्षा और दर्शन पर फोकस, अप्रैल तक काम पूरा करने का लक्ष्य

Ram Mandir News In Hindi: राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक का आज अंतिम दिन है. बैठक में वेंडर्स के भुगतान, तैयार भवन के डॉक्यूमेंट्स हस्तांतरण समेत करीब 50 अहम बिंदुओं पर समीक्षा की गई.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 21 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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राम नगरी अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक आज (21 मार्च) अपने अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में संपन्न होगी. इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा गैलरी में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास मणिरामदास छावनी में ट्रस्ट सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएगी.

अंतिम चरण में पहुंचा राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार्य 

राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि बीते दिन हुई बैठक में वेंडर्स के भुगतान, तैयार भवन के डॉक्यूमेंट्स हस्तांतरण समेत करीब 50 अहम बिंदुओं पर समीक्षा की गई, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि इन सभी प्रक्रियाओं को अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए. 

अधिकारियों को अप्रैल से दी जाएंगी नई जिम्मेदारियां

मंदिर परिसर में कार्यरत कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल से नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. वहीं सुरक्षा को लेकर भी अब विशेष फोकस किया जा रहा है. मंदिर परिसर के चारों ओर 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण तेजी से चल रहा है. इस दीवार पर 25 वॉच टावर बनाए जाएंगे, जिनका डिजाइन पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद फाइनल किया गया है. यहां एक मॉक टावर का निरीक्षण भी किया जा चुका है. आज होने वाली बैठक में राम कथा संग्रहालय की स्क्रिप्ट, तकनीक और टेंडर प्रक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी.

इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें मंदिर परिसर और परकोटे में स्थित सभी मंदिरों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की बात रखी जाएगी. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही सभी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR
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