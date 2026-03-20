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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौन हैं IPS अपर्णा कौशिक? बॉडी शेमिंग की शिकार, कभी ठुकरा दिया था 18 लाख का पैकेज

कौन हैं IPS अपर्णा कौशिक? बॉडी शेमिंग की शिकार, कभी ठुकरा दिया था 18 लाख का पैकेज

UP News: आईपीएस अधिकारी अपर्णा कौशिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर की रहने वाली है, वे 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. अपर्णा कौशिक का जन्म सन 1991 में हुआ था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 Mar 2026 10:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस अधिकारी आईपीएस अपर्णा कौशिक इन दिनों एक वीडियो की वजह से चर्चाओं मे हैं, मिर्जापुर एसपी अपर्णा कौशिश की एक वीडियो में उनकी बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ी. आईपीएस अपर्णा कौशिक पर कमेंट करने वालों को उनके संघर्ष की कहानी शायद ही पता होगी.

इस खबर में हम आपको अपर्णा कौशिक के पुलिस अधिकारी बनने तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं. दरअसल, आईपीएस अधिकारी अपर्णा कौशिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर की रहने वाली है, वे 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. अपर्णा कौशिक का जन्म सन 1991 में हुआ था.

जन्म से पहले छिन गया पिता साया

अपर्णा कौशिक के पुलिस अधिकारी बनने की कहानी बेहद संघर्ष भरी रही है, अपर्णा कौशिक के जन्म से पहले उनके पिता जी निधन हो गया था. मां ने अपर्णा कौशिक को कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी कराई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपर्णा कौशिक साल 2006 में हाईस्कूल की स्टेट टॉपर रही हैं.

18 लाख का पैकेज ठुकरा कर चुना सिविल सर्विस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपर्णा कौशिक ने NIT प्रयागराज से बीटेक किया है, साल 2012 में उनका कैंपस प्लेसमेंट में हुआ था. हरियाणा के गुरुग्राम 18 लाख रुपये के सलाना पैकेज में नौकरी की. हालांकि, उन्होंने बाद में नौकरी छोड़ कर सिविल सर्विस चुनी. अपर्णा कौशिक ने पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया.

चर्चाओं में क्यों आईं IPS अपर्णा कौशिक

दरअसल, मिर्जापुर पुलिस की तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक घटना के संबंध में वीडियो शेयर किया गया. मगर, कमेंट सेक्शन में यूजर्स आईपीएस अर्पणा कौशिक की सराहना करने की बजाय उनकी बॉडी शेमिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, उन पर भद्दे कमेंट किए गए, मजबूरन पुलिस प्रशासन को कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा. इस खबर ने सिर्फ एक महिला अधिकारी को लेकर समाज की घटिया सोंच को उजागर किया है, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर किया है कि आखिर जब एक अधिकारी को लेकर इस तरह की घटिया सोच है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी.

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Published at : 20 Mar 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mirzapur News Aparna Kaushik
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