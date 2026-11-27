यूपी चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई. बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ संवाद किया. इस दौरान पदाधिकारियों ने विधानसभा क्षेत्रवार जनसमस्याओं से कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया.

मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने महिला आरक्षण परिसीमन बिल्कुल लेकर कहा कि देश की मात्र शक्तियों से जो पीएम मोदी ने वादा किया था अब वह पूरा करने का वक्त आ गया है इसलिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है. उन्होंने कहा की विपक्ष चाहे लाख कोशिश करले बिल पास होकर रहेगा. विपक्ष न रोक पाएगा.

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर क्या बोले अनिल राजभर

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही तल्खी पर कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जितना अपमान करें लेकिन कांग्रेस पार्टी-सपा का साथ नहीं छोड़ेगी. जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच चल रही बयानबाजी पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है.

पार्टी कार्यकर्ताओं को दी यह नसीहत

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की जनता की हर समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है. उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करें.

उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल कराने तथा ऐसे नए युवाओं, जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया.

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