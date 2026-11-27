उत्तर प्रदेश सरकार सर्दी के मौसम में मजदूरों का मजबूत सहारा बनेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निर्माण श्रमिकों को हाड़ कंपाने वाली ठंड में राहत देने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना के अंतर्गत 18 महानगरों में 1 दिसंबर से निशुल्क अस्थायी लेबर अड्डे खोले जाएंगे. ये अड्डे गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर, वाराणसी एवं गौतमबुद्धनगर में संचालित किए जाएंगे.

इस संबंध में श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी संबंधित 18 जनपदों के जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है. दिसंबर व जनवरी की कड़कड़ाती ठंड के दौरान अब किसी भी निर्माण श्रमिक या प्रवासी मजदूर को खुले आसमान के नीचे या सड़क किनारे रात नहीं गुजारनी पड़ेगी. यह विशेष व्यवस्था आगामी 1 दिसंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक, कुल दो माह के लिए अस्थायी रूप से संचालित की जाएगी.

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ये मजदूर होंगे पात्र

प्रायः देखा जाता है कि रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में आने वाले प्रवासी मजदूरों के पास विभागीय पंजीयन न होने के कारण वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन ने नियमों को बेहद सरल बनाया है. इस योजना के तहत राजमिस्त्री, बेलदार, मजदूर, बढ़ई, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, लोहार, टाइल्स कारीगर सहित भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े सभी श्रमिक और प्रवासी कामगार पात्र होंगे.

यदि किसी श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीयन नहीं है, तो भी वह कोई वैध पहचान पत्र दिखाकर निशुल्क रात्रि विश्राम की सुविधा प्राप्त कर सकेगा. सभी लेबर अड्डों पर श्रमिकों के तत्काल पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी.

जिलाधिकारियों को दिए गए ये विशेष अधिकार

संबंधित जिलाधिकारियों को स्थानीय आवश्यकता और श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों को देखते हुए इन अस्थायी लेबर अड्डों की संख्या और स्थान तय करने का अधिकार दिया गया है. इनकी स्थापना रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रमुख श्रमिक मंडियों, बड़े निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों के नजदीक की जाएगी, ताकि काम की तलाश में भटकने वाले मजदूरों को आसानी से आश्रय मिल सके.

इन 18 शहरों में आवश्यकता के अनुसार 30 बेड या 60 बेड की क्षमता वाले एक या एक से अधिक लेबर अड्डे स्थापित किए जा सकेंगे. महिला और पुरुष श्रमिकों के ठहरने के लिए अलग-अलग और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए जीआई शीट, बांस-बल्ली और टिन शेड से अस्थायी संरचना तैयार की जाएगी या उपयुक्त सरकारी व निजी भवनों को किराए पर लिया जाएगा.

श्रमिको से नहीं लिया जाएगा किसी प्रकार का शुल्क

अस्थायी लेबर अड्डों में ठहरने वाले श्रमिकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और उन्हें घर जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी. श्रमिकों को ठंड से बचने के लिए गद्दा, चादर, तकिया और पर्याप्त संख्या में कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे. केंद्रों पर 24 घंटे स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था रहेगी.

ठंड से बचाव के लिए सुरक्षित हीटिंग की व्यवस्था भी की जा सकेगी, जिसमें अग्नि और विद्युत सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की अनहोनी या कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता की स्थिति न बने. लेबर अड्डे में आश्रय के साथ-साथ श्रमिकों के भोजन का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा.

यहां ठहरने वाले पात्र श्रमिकों को रात्रि के समय ताजा, गर्म और पौष्टिक भोजन निशुल्क दिया जाएगा. भोजन की व्यवस्था सामुदायिक रसोई, स्वयं सहायता समूहों या अधिकृत स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए प्रति श्रमिक अधिकतम 70 रुपये की लागत निर्धारित की गई है.

'डॉ. भीमराव आंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना के सुचारु संचालन के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के उपकर कोष से बजट जारी किया गया है. शासन द्वारा अग्रिम के रूप में प्रत्येक चयनित जनपद को 10 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है.

वित्तीय मानकों के तहत दो माह के संचालन हेतु 30 बेड वाले केंद्र के लिए कुल 5 लाख 92 हजार रुपये (5 लाख आवास व व्यवस्था हेतु तथा 92 हजार भोजन हेतु) और 60 बेड वाले केंद्र के लिए कुल 8 लाख 32 हजार रुपये (6.50 लाख आवास व व्यवस्था हेतु तथा 1.82 लाख भोजन हेतु) निर्धारित किए गए हैं.

लापरवाही रोकने के लिए बना सख्त निगरानी तंत्र

प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाया गया है. जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी और अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त नियमित रूप से इन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे. भोजन वितरण और लाभार्थियों की संख्या में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दैनिक उपस्थिति रजिस्टर के साथ-साथ जियो-टैग फोटो के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा.

प्रत्येक लेबर अड्डे के प्रवेश द्वार पर बैनर लगाकर योजना का नाम, बेड की क्षमता, उपलब्ध सुविधाएं तथा केयरटेकर व नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद श्रमिक सीधे संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकें.

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