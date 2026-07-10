अयोध्या और बस्ती के लिए सीएम योगी खोलेंगे खजाना, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या और बस्ती के दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री सुबह 10:50 बजे अयोध्या जनपद के सोहावल पहुंचेंगे, जहां विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह दोपहर 12:30 बजे बस्ती के हरैया पहुंचेंगे और वहां भी करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

अयोध्या के सोहावल में ₹432.70 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री सबसे पहले अयोध्या के सोहावल पहुंचेंगे. यहां वह बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित सिंह चौहान के पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. साथ ही क्षेत्र में विकास को नई गति देने वाली 432 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपये की कुल 217 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण एवं जनसभा को संबोधित करेंगे. दोपहर 12 बजे वे बस्ती के लिए रवाना होंगे.

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बस्ती में ₹504.34 करोड़ की 77 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

दोपहर 12:30 बजे बस्ती के हरैया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचेंगे. यहां वह ₹27 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, हरैया के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन करेंगे तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे.

77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

विधानसभा कप्तानगंज एवं हरैया क्षेत्र के लिए ₹504.34 करोड़ लागत की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, स्वीकृति-पत्र एवं सहायता सामग्री भी वितरित की जाएगी. यहां मुख्यमंत्री की जनसभा भी प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

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