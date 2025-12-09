हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शामली के बुच्चाखेड़ी गांव में लगी चौपाल, करीब 450 किसानों ने लिया हिस्सा 

शामली के बुच्चाखेड़ी गांव में लगी चौपाल, करीब 450 किसानों ने लिया हिस्सा 

1 से 11 दिसंबर तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के चार जनपदों में कृषि चौपाल का आयोजन हो रहा है. बागपत, हापुड़ और शामली में कृषि चौपाल लग चुकी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 09 Dec 2025 02:25 PM (IST)
कृषि चौपाल का छठवां पड़ाव सोमवार को बुच्चाखेड़ी गांव में रहा. इसमें आसपास के गांवों के लगभग 450 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया. यहां कृषि चौपाल में गन्ना किसानों ने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का जिक्र कर इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ सरकार को देते हुए उनके कार्यों को सराहा. किसानों ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये की वृद्धि के लिए भी योगी सरकार का आभार जताया और कहा कि बिजली, पानी और उपज को बाजार उपलब्ध कराकर किसानों को संपन्न किया जा रहा है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर अपनी फसल बिक्री कर रहे हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर ही भुगतान भी किया जा रहा है. योगी सरकार किसानों को सुरक्षा, सुविधा और संसाधन उपलब्ध करा रही है. योगी सरकार ने अपने कार्यों से यूपी की परिभाषा बदल दी है. सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी हर क्षेत्र में अब सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जाना जा रहा है. 

फसलों का मिल रहा उचित दाम, खुशहाल हो रहा किसान 
किसानों ने कहा कि पहले किसान सरकार की प्राथमिकता में नहीं होते थे. किसान और उनकी फसल का कोई हाल लेने वाला नहीं था, लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद ही योगी सरकार ने किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया. केंद्र सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से क्रियान्वयन कराया और किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बनाईं. इसका लाभ मिलने से किसान खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं. 

किसानों को उपलब्ध कराई जा रही बिजली 
किसान मास्टर गुलाब ने कहा कि योगी सरकार पिछली सरकारों की तरह भेदभाव नहीं करती. अब यूपी के सभी 75 जनपदों में समान रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाती है. इस कारण खेती करने वाले किसानों को काफी सहूलियत मिल रही है. कभी किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन के कारण खेती फायदे का सौदा हो गया है. किसान बेखौफ होकर खेती करते हैं और उनकी फसल भी अब सुरक्षित रहती है. 

2017 के पहले घरों से खोल लिए जाते थे मवेशी, अब किसी की हिम्मत नहीं 
किसान सादिक हसन ने कहा कि 2017 के पहले घरों से मवेशी खोल लिए जाते थे. किसान खेत व मवेशियों की सुरक्षा को लेकर भी परेशान रहता था. शाम के समय महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल होता था. सरेआम सड़कों पर लूटपाट होती थी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या प्रदेश का कोई भी कोना, अब रात 12 बजे भी लोग कहीं आ जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में अब अपराधी डरते हैं और आम नागरिक बेफिक्र होकर देर रात भी कहीं आ जा सकते हैं. 

किसानों का सम्मान है गन्ना, योगी सरकार ने ‘सम्मान’ में की है वृद्धि 
शाहिद चौधरी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का ‘सम्मान’ है. योगी सरकार ने गन्ने के दाम में 30 रुपये की बढ़ोतरी कर किसानों का सम्मान और बढ़ाया है. योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत किसानों के संसाधन और सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है. हर जनपद में सड़कों का बेहतरीन जाल बिछा है. आवागमन सुगम हुआ है. किसानों की उपज को बाजार मिला है. योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने किसानों के विकास और समृद्धि के लिए अथक प्रयास जारी रखा है. 

कृषि चौपाल में किसान गोवर्धन चौहान, मुनव्वर चौहान, तोप सिंह, डॉ. अजय, अंकुर शर्मा, मास्टर धर्मपाल, वीरेंद्र चेयरमैन, राधा, संजय, नाथी, पंकज, मुकेश शर्मा, दीपक पवार, राशिद चौहान, सर्वेश्वर शर्मा, मास्टर गुलाब, अंकुर आदि मौजूद रहे. 

 योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में की 30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि 
योगी सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की. योगी सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 में गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 370 से बढ़ाकर 400 रुपये और सामान्य प्रजाति का 360 रुपये से 390 रुपये प्रति क्विंटल किया. इस वृद्धि से गन्ना किसानों को 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हो रहा है. योगी सरकार के कार्यकाल में चौथी बार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है.

 बुधवार और गुरुवार को मुजफ्फरनगर में लगेगी कृषि चौपाल 
1 से 11 दिसंबर तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के चार जनपदों में कृषि चौपाल का आयोजन हो रहा है. बागपत, हापुड़ और शामली में कृषि चौपाल लग चुकी है. अब बुधवार से मुजफ्फरनगर में किसान संवाद करेंगे. 10 दिसंबर को यहियापुर व 11 दिसंबर को दाहोद गांव में ‘कृषि चौपाल’ लगाई जाएगी.

Published at : 09 Dec 2025 02:25 PM (IST)
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget