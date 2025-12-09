'कांग्रेस में अब सुधार आ गया है...' चुनाव सुधारों पर चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने कसा तंज

देश में चुनाव सुधारों लोकसभा में आहूत चर्चा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तंज कसा. चुनाव सुधार पर कांग्रेस द्वारा रिफॉर्म की मांगों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने एक ओर जहां INDIA अलायंस के प्रमुख दल से सहमित जताई तो दूसरी ओर उस पर तंज भी कसा.

अखिलेश ने कांग्रेस द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर सहमति देते हुए तंज कसा. सपा चीफ ने कहा कि कांग्रेस में अब सुधार आ गया है. मेरा सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए.इसलिए होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनिक पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.देश में ही नहीं विदेशों में भी.जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट जाएंगे वो वह इवैलिड माना जाएगा.जो हमें भी बैलेट से वोट डाला जाना चाहिए.

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा: अखिलेश यादव ने उठाया रामपुर उपचुनाव का मुद्दा, कहा- जमकर धांधली हुई

इससे पहले अखिलेश ने रामपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जिस इलेक्शन कमीशन से हमें यह उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वह हमें नहीं देखने को मिली. सपा चीफ ने कहा कि चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं. चुनाव कभी कोई जीतता है कभी कोई, एक समय था हमारे 5 सांसद थे, आज भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर करके हम यहां हैं. यह चुनाव जीते जाते हैं हारे जाते हैं लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहने की है वह निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल यह है