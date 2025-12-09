समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद अखिलेश यादव ने सदन में एसआईआर पर चर्चा के बीच रामपुर उपचुनाव का मुद्दा उठाया है.

सपा चीफ ने कहा कि रामपुर उपचुनाव में वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था. उस दिन हमलोगों ने देखा कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन इस बात पर लगा हुआ था कि कोई वोटर घर से नहीं निकले. पहली बार बीजेपी वहां से चुनाव जीती थी. एक एक घटना की सूचना हमने चुनाव आयोग को दी थी. इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.

कांग्रेस में अब सुधार आ गया है... चुनाव सुधारों पर चर्चा के बीच अखिलेश ने कसा तंज



'पहले हम कांग्रेस से लड़ते थे...'

सदन में अखिलेश ने कहा कि एक समय था जब हम कांग्रेस से लड़ते थे. आज आपसे लड़ रहे हैं. जहां से आपने कम्यूनल माहौल तैयार किया था उस अयोध्या से हमारी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं.

उत्तर प्रदेश में बीते एक साल के भीतर हुए उपचुनावों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर हुए बाइपोल में भी धांधली के आरोप लगाए.

अखिलेश ने वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में फर्रूखाबाद सीट का भी उदाहरण दिए. उन्होंने आरोप लगाया कि रिजल्ट बदलने के लिए लाठीचार्ज हुआ. बिजली आई गई. लोगों को परेशान किया.

'उपचुनाव में वोट चोरी नहीं वोट डकैती...'

सपा चीफ ने कहा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं वहां वोट चोरी नहीं वोट की डकैती हुई. अखिलेश ने मांग की है कि इलेक्शन के समय पर सभी को बराबर का स्पेस मिलना चाहिए. सोशल मीडिया पर दूसरे की इमेज बनाने के बजाय खराब करने पर पैसा खर्च किया जा रहा है. और भाजपा इस पर करोड़ों रूपया खर्च कर रही है.

अखिलेश ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि समय समय पर जो एकाउंट में पैसा आ जाता है वो सही नहीं है. बिहार में महिलाओं के एकाउंट में 10000 रूपए दिए गए. एक तरफ आप पैसा दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कोई लाभ देना चाहता है तो उसपर रोक लगाते हैं.