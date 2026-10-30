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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में BJP की नई टीम फेल, मंत्री-विधायकों की फौज भी नहीं दिला सकी जीत

वाराणसी में BJP की नई टीम फेल, मंत्री-विधायकों की फौज भी नहीं दिला सकी जीत

यूपी की 11 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं. वाराणसी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद BJP की नई टीम को लेकर सवाल उठ रहे है. यूपी चुनाव से पहले ये खतरे की घंटी है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 30 Oct 2026 08:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव का नतीजा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. सियासी जानकारों की माने तो यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों की सबसे बड़ी परीक्षा रही. 11 सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीट और समाजवादी पार्टी ने 5 सीट पर जीत हासिल की है. लेकिन सबसे प्रमुख वाराणसी खंड के दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करके भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है. 

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के काशी क्षेत्र की लगभग सभी टीम की घोषणा हो चुकी है. लेकिन नई टीम बनने के बाद वाराणसी खंड के एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की नई टीम अपनी पहली परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई. 

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बीजेपी की नई टीम का समीकरण फेल

2027 विधानसभा चुनाव से पहले  भाजपा अपने नई टीम के साथ उतर रही है. लेकिन वाराणसी खंड में मिली हार के बाद निश्चित ही काशी क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी अपनी पहली परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गए हैं. बीजेपी के काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि और जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल की नई टीम एमएलसी चुनाव में जीत तो दूर सपा को कड़ी टक्कर तक नहीं दे सकी. 

जबकि एमएलसी चुनाव में काशी क्षेत्र की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें, वोटरों से सीधा संपर्क के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्थानीय विधायक मेयर से लेकर पार्टी के बड़े नेता तक एमएलसी चुनाव प्रचार में तत्पर दिखाई दिए थे. 

वाराणसी खंड के स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है. इससे पहले भी 2020 में इन सीटों पर सपा के इन्हीं प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर भाजपा खेमे में खलबली मचा दी थी. 

विधानसभा चुनाव से पहले संकेत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर वाराणसी के सभी आठ विधायक अपने चुनावी अभियान में जुट चुके हैं. उनका कहना है कि नियमित तौर पर जनसुनवाई हो, जनसंपर्क अभियान हो या सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य, उसके लिए वह पूरी तरह तत्पर हैं. 

विधायकों का दावा है कि जनता का विश्वास उनके साथ है. लेकिन, यही विधायक बीजेपी को वाराणसी खंड में एक सीट नहीं दिला सके. ऐसे में सियासी जानकार इसे विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं.  

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Published at : 30 Oct 2026 08:32 AM (IST)
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