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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुलायम यादव को अखिलेश से ज्यादा मिलते थे मुस्लिम वोट? पंकज चौधरी के बयान से हलचल

मुलायम यादव को अखिलेश से ज्यादा मिलते थे मुस्लिम वोट? पंकज चौधरी के बयान से हलचल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यूपी में मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी के प्रति नजरिया बदलने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के साथ सरकार चल रही है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 30 Oct 2026 07:08 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता इन दिनों बढ़ गई है. इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मुस्लिम मतदाताओं में बढ़ रहे बीजेपी के प्रति विश्वास को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब चीजें बदल रहीं हैं.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में मुस्लिम वोटरों में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के प्रभाव के सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से हर वर्ग के विकास के साथ देश आगे बढ़ रहा है.

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तीन तलाक पर भाई-पिता बनकर सोचें 

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि उन्होंने बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम क्षेत्र में लोगों से बात की तो जो उनके मन में तीन तलाक और CAA को लेकर शंकाएं थीं, उन पर उनकी राय जानी. इसके बाद उन्हें समझाया. उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसे विषय पर पुरुषवादी सोच से बाहर निकलकर कभी पिता और भाई की तरह सोचें. इसी तरह उन्होंने CAA को लेकर भी स्पष्ट किया कि अभी तक किसी की नागरिकता नहीं गयी.

पंकज चौधरी ने कहा कि इससे पहले सपा-बसपा और कांग्रेस की सरकारें थीं, फिर मुस्लिम-दलित समाज का उत्थान क्यों नहीं हुआ ? सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं के लाभार्थी इन्हीं वर्गों से क्यों हैं ? उन्होंने मुस्लिम समाज से इस पर चिंतन की बात कही. बोले कि बीजेपी और प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी लगातार सक्रिय हैं 

यहां बता दें कि विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही  असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने पिछले दिनों कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रैली कर अखिलेश यादव को चुनौती दी है. जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही  असदुद्दीन ओवैसी  इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए भी अपील कर चुके हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 30 Oct 2026 07:08 AM (IST)
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पंकज चौधरी UP NEWS
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