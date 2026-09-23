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UP MLC चुनाव के लिए सपा के 11 उम्मीदवार कौन-कौन? यहां देखें पूरी लिस्ट
UP MLC चुनाव के लिए सपा के 11 उम्मीदवार कौन-कौन? यहां देखें पूरी लिस्ट
स्नातक सीट
1. लखनऊ - कांति सिंह
2. वाराणसी-मिर्जापुर - आशुतोष सिन्हा
3. इलाहाबाद-झांसी - डॉ. मान सिंह यादव
4. मेरठ-सहारनपुर - प्रमेंद्र भाटी
5. आगरा - शशांक यादव
शिक्षक सीट
6. लखनऊ - सुशील कुमार पटेल
7. वाराणसी-मिर्जापुर - लाल बिहारी यादव
8. गोरखपुर-फैजाबाद - कमलेश यादव
9. मेरठ-गाजियाबाद - नितिन कुमार तोमर
10. आगरा-अलीगढ़ - डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता
11. बरेली-मुरादाबाद हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर
इनमें मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव मौजूदा MLC हैं और सपा ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है।
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