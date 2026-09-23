UP MLC चुनाव के लिए सपा के 11 उम्मीदवार कौन-कौन? यहां देखें पूरी लिस्ट

स्नातक सीट

1. लखनऊ - कांति सिंह



2. वाराणसी-मिर्जापुर - आशुतोष सिन्हा



3. इलाहाबाद-झांसी - डॉ. मान सिंह यादव



4. मेरठ-सहारनपुर - प्रमेंद्र भाटी



5. आगरा - शशांक यादव

शिक्षक सीट

6. लखनऊ - सुशील कुमार पटेल



7. वाराणसी-मिर्जापुर - लाल बिहारी यादव



8. गोरखपुर-फैजाबाद - कमलेश यादव



9. मेरठ-गाजियाबाद - नितिन कुमार तोमर



10. आगरा-अलीगढ़ - डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता



11. बरेली-मुरादाबाद हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर

इनमें मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव मौजूदा MLC हैं और सपा ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है।