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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC चुनाव के लिए सपा के 11 उम्मीदवार कौन-कौन? यहां देखें पूरी लिस्ट

UP MLC चुनाव के लिए सपा के 11 उम्मीदवार कौन-कौन? यहां देखें पूरी लिस्ट

UP MLC चुनाव के लिए सपा के 11 उम्मीदवार कौन-कौन? यहां देखें पूरी लिस्ट

Written By : विवेक राय |  Updated at : 23 Sep 2026 01:27 PM (IST)
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स्नातक सीट

1. लखनऊ - कांति सिंह

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2. वाराणसी-मिर्जापुर - आशुतोष सिन्हा


3. इलाहाबाद-झांसी - डॉ. मान सिंह यादव


4. मेरठ-सहारनपुर - प्रमेंद्र भाटी


5. आगरा - शशांक यादव

 

शिक्षक सीट

6. लखनऊ - सुशील कुमार पटेल


7. वाराणसी-मिर्जापुर - लाल बिहारी यादव


8. गोरखपुर-फैजाबाद -  कमलेश यादव


9. मेरठ-गाजियाबाद - नितिन कुमार तोमर


10. आगरा-अलीगढ़ - डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता


11. बरेली-मुरादाबाद   हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर

 

इनमें मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव मौजूदा MLC हैं और सपा ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है।

Published at : 23 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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