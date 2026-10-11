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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी: बाबा के भेष में लंबे समय से चकमा दे रहा था लूट का आरोपी, पुलिस ने ऐसे दबोचा

झांसी: बाबा के भेष में लंबे समय से चकमा दे रहा था लूट का आरोपी, पुलिस ने ऐसे दबोचा

पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रदीप शुक्ला हरदोई के कोतवाली थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ वर्ष 2014 में लूट और 2018 में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने उसे मंदिर से गिरफ्तार कर लिया.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 11 Oct 2026 10:59 PM (IST)
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झांसी के मऊरानीपुर में बाबा के भेष में रह रहे लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान हरदोई निवासी प्रदीप शुक्ला उर्फ ‘काली सरकार’ के रूप में हुई है. आरोप है कि उसने अपनी पहचान बदलकर सत्यानंद शुक्ला के नाम से संत का रूप धारण कर लिया था और मऊरानीपुर क्षेत्र के कुरैंचा गांव स्थित काली सरकार मंदिर में रह रहा था. यहां वह दिव्य दरबार लगाता था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसके तीन लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रदीप शुक्ला हरदोई के कोतवाली थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ वर्ष 2014 में लूट और वर्ष 2018 में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था. इन मामलों में अदालत में पेश नहीं होने के कारण उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए गए थे. 

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हरदोई पुलिस लंबे समय से कर रही थी तलाश

हरदोई पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि लूट और मारपीट के मामलों में वांछित आरोपी झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में बाबा के भेष में रह रहा है. सूचना के आधार पर हरदोई पुलिस और मऊरानीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुरैंचा गांव स्थित काली सरकार मंदिर से उसे गिरफ्तार कर लिया. 

मंदिर में लगाता था दिव्य दरबार!

बताया जा रहा है कि आरोपी ने सत्यानंद शुक्ला के नाम से अपनी पहचान बनाकर खुद को संत के रूप में स्थापित कर लिया था. वह मंदिर में दिव्य दरबार लगाता था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे. आरोपी लोगों की समस्याओं का समाधान करने और बीमारियों को ठीक करने का दावा भी करता था. सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक पर उसके 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं.

लूट और मारपीट के मामलों में अदालत में पेश न होने के कारण आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी थे. पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. झांसी में उसके बाबा के भेष में रहने की जानकारी मिलने के बाद दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 11 Oct 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Jhansi News
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