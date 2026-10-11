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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: दुर्गा पंडालों की ऊंचाई से DJ बजाने तक, नवरात्रों को लेकर CM योगी के कड़े निर्देश

UP: दुर्गा पंडालों की ऊंचाई से DJ बजाने तक, नवरात्रों को लेकर CM योगी के कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुर्गा पूजा में सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. मुख्यमंत्री का विशेष जोर दुर्गा पूजा एवं दशहरा के शांतिपूर्ण उल्लासपूर्ण आयोजन पर था. 

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 11 Oct 2026 10:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा में सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने कहा है कि त्योहार में किसी भी दशा में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए. इसके लिए दुर्गा पूजा समितियों से भी बात की जाए ताकि प्रत्येक समिति का आयोजन यातायात सुगमता में सहयोग करे.

रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर दुर्गा पूजा-दशहरा त्योहार की तैयारियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री का विशेष जोर दुर्गा पूजा एवं दशहरा के शांतिपूर्ण उल्लासपूर्ण आयोजन पर था.

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सड़क पर न स्थापित हों दुर्गा प्रतिमाएं- सीएम योगी

सीएम ने कहा कि कहा कि सड़क पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित न हों, इसके लिए दुर्गा पूजा समितियों से बात की जाए. त्योहार में सड़कों पर भीड़ अपेक्षाकृत अधिक होती है इसलिए यातायात बाधित नहीं होना चाहिए. सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध के साथ ऐसी कार्ययोजना बनाएं कि यातायात प्रभावित न होने पाए. उन्होंने त्योहारों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए. 

दुर्गा पंडालों की ऊंचाई न हो अधिक- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि दुर्गा प्रतिमाओं और पंडालों की ऊंचाई भी बहुत अधिक न हो, इसके लिए भी दुर्गा पूजा समितियों से संवाद किया जाए. त्योहार समाप्त होने पर प्रतिमा विजर्सन के दौरान डीजे की आवाज का लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए. कहा कि डीजे की आवाज निर्धारित मानक के अनुसार ही होनी चाहिए ताकि किसी को परेशानी न होने पाए. उन्होंने अधिकारियों से इस पर ध्यान रखने को कहा. 

प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी दिए निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्थान चिह्नित किए जाएं. जहां कृत्रिम पोखर बनाए गए हैं, विसर्जन वहीं किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए. निर्बाध रूप से प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक जाने की व्यवस्था की जाए. रास्ते में अतिक्रमण न हो और कहीं बिजली के तार ढीले हों, जर्जर पोल हो तो उसे बदल लिया जाए. भीड़ का प्रबंधन उचित तरीके से किया जाए. सीएम ने कहा कि समय रहते प्रशासन और पुलिस के अधिकारी प्रतिमा विसर्जन मार्ग का निरीक्षण कर सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित कर लें.

नदियों के जलस्तर की ली जानकारी

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों के जलस्तर की जानकारी ली और बाढ़ एवं भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए किए गए राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में भी पूछा. उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूरी मदद मुहैया करायी जाए. नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए रखी जाए. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग अलर्ट पर रहें. 

निर्माणाधीन परियोजनाओं की ली जानकारी

सीएम योगी ने जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली. उन्होंने कहा कहा कि सभी कार्यों को समय से पूरा किया जाए. किसी भी परियोजना में विलंब नहीं होना चाहिए. उन्होंने चौरीचौरा के भोपा बाजार में बने रेल ओवरब्रिज की सड़क को जल्द से जल्द बना लेने के लिए भी निर्देशित किया.

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Published at : 11 Oct 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH Navaratri 2026
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