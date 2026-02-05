उत्तर प्रदेश सरकार में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने चरखारी विधायक ब्रजभूषण सिंह के सड़कों पर गड्ढ़े और जल जीवन मिशन से जुड़े कामों में लापरवाही के आरोपों पर कडा पलटवार किया है. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, “अगर विधायक अपने गांवों में सड़कों की खराब स्थिति साबित कर दें, तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.” स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को विभाग की योजनाओं का लोकार्पण करने बुलंदशहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया.

दरअसल महोबा दौरे के दौरान चरखारी विधायक ब्रजभूषण सिंह ने जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोक लिया था और सड़कों की बदहाली व जल जीवन मिशन में खोदे गए गड्ढे नहीं भरें होने पर हंगामा किया था. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. जिस पर अब मंत्री ने आरोपों पर करारा जबाब देने के साथ लापरवाही पर कार्रवाई की भी बात कही है.

41 नहरों को पुर्नजीवित करने का दावा

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुलंदशहर दौरे पर विकास कार्यों पर फोकस करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम कर रही है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अच्छे काम की प्रशंसा की जाएगी. इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग की पुरानी समस्याओं का जिक्र किया, जैसे 41 पटी हुई नहरें और बंद भट्टों की संपत्ति पर अतिक्रमण हटाकर उन्हें पुनर्जीवित करना शामिल है.

138 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण

इससे पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनपद में 138 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 14 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया. इनमें नहरों पर सीसी लाइनिंग, रेगुलेटर, सड़कें, पुलिया और सिंचाई से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जो जिले में जल संसाधनों को मजबूत बनाने और किसानों को लाभ पहुंचाने में सहायक साबित होंगे.

आदि योगी पार्क का अनावरण

कार्यक्रम के दौरान बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा वल्लीपुरा (बलीपुरा) नहर किनारे विकसित आदि योगी पार्क (फूड एवं रिक्रिएशन ज़ोन) का भी अनावरण किया गया. यह पार्क आम नागरिकों के लिए एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में तैयार किया गया है. इसका कुल क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर जबकि कुल निर्माण लागत 97.97 लाख रुपए है. इस पार्क में 10 फूड कियोस्क, एंट्री गेट, पार्किंग, आदि योगी प्रतिमा, नहर के किनारे पैदल मार्ग और विश्राम स्थल भी शामिल है.

विपक्ष पर साधा निशाना

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि राष्ट्रीय हित में किए गए फैसलों जैसे धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, आतंकवाद-नक्सलवाद पर कार्रवाई का विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का फोकस गरीब कल्याण, शांति और राष्ट्रीय विकास पर है