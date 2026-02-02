'अगर मर्द है और मां का दूध पिया है...', योगी सरकार के दो मंत्री आए आमने-सामने, जानें मामला

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी पारा हाई है. उत्तर प्रदेश सरकार में दो कद्दावर मंत्री अपने-अपने सियासी वर्चस्व को लेकर आमने-सामने हो चुके हैं. महाराजा सुहेलदेव को अपना आदर्श मानने वाले कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर और अन्य कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के बीच सियासी तलवार खींच चुकी है. वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों महाराजा सुहेलदेव की जयंती के दौरान अनिल राजभर द्वारा किए गए टिप्पणी पर बड़ा बयान देते हुए खुला चैलेंज दिया है.

अगर मर्द है और मां का दूध पिया है तो....!

एबीपी न्यूज से बातचीत में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने सरकार के ही मंत्री अनिल राजभर को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि पहले सकलडीहा में इनकी गिट्टी बालू की दुकान थी, तो निश्चित ही जो दुकानदार होता है, वह साव नहीं हो सकता. हम लोगों ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से लेकर अपने समाज के हक की आवाज को बुलंद किया और उसी का नतीजा है कि आज हमारे वर्ग से लोग MLA हैं बड़े पदों पर हैं. मैं चैलेंज देता हूँ, अगर मर्द है मां का दूध पिया है तो एक दुकान बता दें जहां वोट खरीदा जाता है. भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि वह भी मंत्री बने हैं.

शंकराचार्य पूजा पाठ करें उनके पास प्रमाण पत्र है क्या- मंत्री ओम प्रकाश राजभर

इसके अलावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के 40 दिन वाले अल्टीमेटम पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश शंकराचार्य के बयान से नहीं संविधान से चलेगा, उनको पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं. उनके पास प्रमाण पत्र है क्या जो वह सबको ऐसा बता रहे हैं. इसके अलावा मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने साफ किया कि 403 विधानसभा सीट पर हमारी तैयारी चल रही है. हम 22 फरवरी को आजमगढ़ में एक विशाल जनसभा करके अपनी ताकत दिखाएंगे.

UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र