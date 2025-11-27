'SIR का वही दल कर रहे हैं विरोध जिनकी...', मंत्री असीम अरुण का विपक्ष पर बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को मुरादाबाद दौरे पर रहे. मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन परीक्षण (SIR) प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता को नया आयाम देगी और फर्जी वोटों पर आधारित राजनीति को पूरी तरह समाप्त कर देगी. उन्होंने कहा कि अभियान का विरोध वही दल कर रहे हैं, जिनकी ताकत अब तक फर्जी वोटिंग पर टिकी रही है. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मुरादाबाद में घुमंतू समाज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे.

मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि यह पहल चुनाव प्रक्रिया में शुचिता बढ़ाने के साथ उन लोगों की पहचान भी सुनिश्चित करेगी, जिन्होंने गलत दस्तावेजों या फर्जी पहचान के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा रखा है.

'कई राजनीतिक दल फर्जी वोटों का उठाते रहे हैं फायदा'

असीम अरुण ने कहा कि अब तक कई राजनीतिक दल फर्जी वोटों के सहारे चुनावी फायदे उठाते रहे हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद यह पूरी राजनीति ढह जाएगी. उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जिनकी चुनावी गणित फर्जी वोटों पर निर्भर रही है.

एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची शुद्ध होगी और हर पात्र वोटर को सही पहचान मिलेगी, जबकि अवैध रूप से दर्ज नाम स्वतः हट जाएंगे. मतदाता सूची की गहन जांच से उन लोगों की पहचान भी आसान हो जाएगी, जो गलत कागजातों के सहारे देश में रह रहे हैं.

'डिटेंशन सेंटर में नियमानुसार रखे जाएंगे अवैध रूप से रहे लोग'

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रदेश में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दे चुके हैं, ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों को नियमानुसार वहीं रखा जा सके और आगे की कानूनी कार्रवाई हो सके. एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय बनेगी, जिससे ईमानदार मतदाताओं का भरोसा मजबूत होगा. चुनावों की पारदर्शिता बढ़ने से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा. यह अभियान किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ कानून और व्यवस्था को ठीक रखने की दिशा में उठाया गया कदम है.

जनता से एसआईआर में सहयोग करने की अपील

मंत्री ने जनता से अपील की है कि वे अपने पहचान पत्र और दस्तावेज सही रखें तथा एसआईआर अभियान में पूर्ण सहयोग करें. कहा है कि साफ और शुद्ध मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है. एसआईआर इसी दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगी. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मुरादाबाद के अगवानपुर में घुमंतू समाज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान समुदाय के विकास और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

मंत्री ने कहा कि घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय लंबे समय से उपेक्षा और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनके समाधान के लिए सरकार ठोस योजनाएं बना रही है. इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों से जोड़ना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार ऐसे लोगों के लिए स्थायी आवास और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजनाएं लागू कर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घुमंतू समाज का कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे और सभी सम्मानजनक जीवन जी सकें.