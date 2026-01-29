UGC के विरोध में BJP नेताओं का इस्तीफे का दौर शुरू, मऊ में 20 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा

मऊ जिले की सियासत में बुधवार रात उस समय हलचल मच गई, जब नगर क्षेत्र के ताजेपुर में भारतीय जनता पार्टी को भीतर से बड़ा झटका लगा. यूजीसी के नियमों के विरोध में बीजेपी के एक सेक्टर अध्यक्ष, चार बूथ अध्यक्षों सहित कुल 20 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फूंकते हुए नेतृत्व के फैसलों के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई. सभी ने अपना त्यागपत्र बीजेपी जिला अध्यक्ष, मऊ को संबोधित कर सौंपा है, जिसे पार्टी के लिए संकट की शुरुआत माना जा रहा है.

सदर विधानसभा मऊ क्षेत्र के सेक्टर संख्या 356 के सेक्टर अध्यक्ष राम सिंह ने अपने त्यागपत्र में कहा है कि वर्तमान समय में बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से भटकती नजर आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यूजीसी के नियमों में संशोधन कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसे वे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते.

राम सिंह ने स्पष्ट किया कि इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होने का कठिन लेकिन जरूरी फैसला लिया है. उनके साथ सेक्टर के चार बूथ अध्यक्ष और 14 अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने वालों में अमर वीर सिंह, मनीष सिंह, अंजनी सहाय, सुनील सिंह, संजय सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं. कार्यकर्ताओं के इस कदम को मऊ जिले में बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.

