उत्तराखंड में कश्मीरी युवक पर जानलेवा हमला, लोहे की रॉड से सिर पर वार, हाथ में भी हुआ फ्रैक्चर

उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में बुधवार (28 जनवरी) को देर शाम मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. अपने परिवार के साथ शॉल बेचकर रोजी-रोटी कमा रहे कश्मीर के 18 वर्षीय युवक पर असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से हमला कर दिया. इस हमले में युवक का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि लोहे की रॉड से सिर पर वार किए जाने के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं. हालत बिगड़ने पर पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने देहरादून के दून अस्पताल रेफर कर दिया।.परिजनों के अनुसार, हमले के बाद युवक के सिर से लगातार खून बह रहा था.

पीड़ित परिवार ने बताया कि हमला अचानक नहीं बल्कि पहचान पूछने के बाद किया गया. आरोप है कि कुछ लोगों ने पहले युवक और उसके परिवार से उनकी पहचान और कहां से आने के बारे में सवाल किए. जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि परिवार मुस्लिम समुदाय से है और कश्मीर का निवासी है, हमलावरों का व्यवहार हिंसक हो गया. युवक को घेरकर लगातार मुक्कों और लातों से पीटा गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को घसीटा गया, थप्पड़ मारे गए और नुकीली लोहे की रॉड से हमला किया गया.

इस घटना से कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में कई बाहरी परिवार रोजगार के लिए उत्तराखंड आते हैं और मेहनत-मजदूरी या छोटे कारोबार के जरिए अपना गुजारा करते हैं. ऐसे में इस तरह की हिंसक घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी की हो रही मांग

पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप की अपील की है. मांग की जा रही है कि मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कठोर धाराओं में कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा की पुनरावृत्ति न हो.