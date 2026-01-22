हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: डकैती के केस में मिली थी उम्रकैद की सजा, 24 साल बाद हाईकोर्ट ने किया बरी

यूपी: डकैती के केस में मिली थी उम्रकैद की सजा, 24 साल बाद हाईकोर्ट ने किया बरी

UP News: मैनपुरी जनपद के ज्योति कतारा गांव निवासी आजाद खान को साल 2000 में पुलिस ने डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसके 24 साल बिताने के बाद हाई कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर धोषित किया है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Updated at : 22 Jan 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय समाज में एक कहावत प्रचलित है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता, और यह कहावत आजाद खान की जिंदगी पर पूरी तरह सटीक बैठती है. डकैती के एक मामले में लगे आरोप ने आजाद खान से उसकी पूरी जवानी छीन ली. 24 साल जेल में बिताने के बाद, 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के पश्चात हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उसे दोषमुक्त कर दिया, लेकिन तब तक उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैद में गुजर चुका है.

धारा 395 व 397 के तहत सुनाई थी उम्र कैद की सजा

उतर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के थाना अलाऊ क्षेत्र अंतर्गत ज्योति कतारा गांव निवासी आजाद खान को साल 2000 में पुलिस ने डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया था. अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी की अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 395 व 397 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी. आजाद के भाई मस्तान ने मजदूरी कर अपने भाई की पैरवी जारी रखी और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा. जिसके बाद सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के पास आजाद खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और केवल इकबालिया बयान के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

हाई कोर्ट ने 14 साल बाद आजाद खान को किया दोषमुक्त

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने 19 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए आजाद खान को 14 साल बाद साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था. हालांकि उसकी रिहाई में एक और कानूनी अड़चन सामने आई, जिसमें न्यायालय ने धारा 437-ए के तहत सत्र न्यायालय में कार्रवाई पूरी करने और 20-20 हजार रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. जमानतदार पेश न हो पाने के कारण मैनपुरी सत्र न्यायालय से रिलीज ऑर्डर जारी नहीं हो सका, जिसके चलते दोषमुक्त होने के बावजूद भी आजाद जेल की सलाखों के पीछे ही रहा.

बरेली केंद्रीय कारागार के सीनियर जेलर नीरज कुमार के अनुसार, आजाद खान पर एक अन्य मामला धारा 307 का भी लंबित था, जिसमें उसे 10 साल की सजा और 7,000 रुपये का जुर्माना हुआ था. आजाद खान ने सजा की अवधि पूरी कर ली थी, लेकिन जुर्माना अदा न होने के कारण उसे एक साल की अतिरिक्त सजा गुजारनी पड़ रही थी.

मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन हुआ तेज

मीडिया में मामला सामने आने के बाद शासन और जेल प्रशासन हरकत में आया. जहां जेल अधीक्षक अविनाश गौतम ने मैनपुरी न्यायालय में प्रार्थना पत्र भेजा और ई-मेल के माध्यम से रिहाई की प्रक्रिया तेज कराई थी. जिसके बाद सत्र न्यायालय और सरकारी वकील के प्रयास से रिहाई आदेश बरेली केंद्रीय कारागार तक पहुंचा था और अंतिम बाधा 7,000 रुपये के जुर्माने कि की थी, जिसे आजाद का परिवार अदा करने में असमर्थ था. ऐसे में सामाजिक संस्था ‘छोटी सी आशा’ की पारुल मलिक ने आगे आकर जुर्माने की राशि जमा कराई और आजाद खान की रिहाई को सुनिश्चित करा.

रात में ही बरेली सेंट्रल जेल से आजाद खान को उसके भाई मस्तान के सौंपा गया. अदालत से बेगुनाही की मुहर लगने के बावजूद, आजाद खान को सालों तक कैद में रहना पड़ा. उसकी कहानी भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने यह सवाल खड़ा करती है कि क्या सालों बाद मिला न्याय वास्तव में न्याय कहलाता है?

और पढ़ें

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Read
Published at : 22 Jan 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
High Court UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस; जानें क्या है पूरा मामला
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

BJP Money: भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा है? PM MODI | BJP | ABPLIVE
NEET छात्रा की मौत का गुनहगार कौन, Bihar Police पर परिवार ने लगाए संगीन आरोप
Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस; जानें क्या है पूरा मामला
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget