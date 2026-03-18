Mahoba News: महिला का आपत्तिजनक वीडियो किया वायरल तो सदमे में दे दी जान, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

महोबा में एक युवक ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली. महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शव रेलवे ट्रैक पर मिला है. परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिससे आहत होकर उसने खौफनाक कदम उठाया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अब परिजनों की तहरीर और वायरल वीडियो के साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.

रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से मचा हड़कंप

महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहाँ बरीपुरा गांव के रेलवे ट्रैक पर 38 वर्षीय रेखा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया.

एक दिन से लापता थी मृतक महिला

मृतक महिला पिछले एक दिन से लापता थी, जिसकी तलाश में परिजन और पुलिस जुटे हुए थे. लेकिन जब शव मिला, तो उसके पीछे की कहानी ने सबको सन्न कर दिया. मृतका के पति माहेश्वरी दीन और भाई संतोष विश्वकर्मा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

महिला की मौत पर परिजनों ने क्या कहा?

परिजनों का कहना है कि रैपुरा निवासी कल्याण प्रजापति नामक युवक पिछले 6 महीनों से रेखा को परेशान कर रहा था. दरअसल महिला का उक्त युवक से अफेयर था जिसका फायदा उठाकर उसने महिला का एक अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जैसे ही यह वीडियो महिला और उसके परिजनों की नजर में आया, महिला गहरे सदमे और लोक-लाज के डर से हताश रहने लगी.

मृतक महिला के पति ने लगाया आरोप

परिजनों के मुताबिक, सोमवार सुबह रेखा घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी. मंगलवार को उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला. पति का आरोप है कि इस मामले में शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद थे. वहीं भाई का साफ तौर पर कहना है कि वीडियो वायरल होने से हुई बदनामी और मानसिक प्रताड़ना के कारण ही उसकी बहन ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया है.

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