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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: लखनऊ से रवाना हुई सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा! श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

UP: लखनऊ से रवाना हुई सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा! श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

Uttar Pradesh Pilgrimage: सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ी और लोगों ने सरकार की पहल की सराहना की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 09:30 PM (IST)
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UP Somnath Swabhiman Yatra: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 'उत्तर प्रदेश' का शुभारंभ किया. धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के बीच शुरू हुई इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला.

शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रवाना हुई इस विशेष ट्रेन ने श्रद्धालुओं की आस्था को नया आयाम दिया. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा, "सरकार ने आम लोगों की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी करने का कार्य किया है."

श्रद्धालुओं ने सीएम योगी का जताया आभार

खासतौर पर मुजफ्फरनगर के बंती खेड़ा निवासी सतीश कुमार भावुक नजर आए. उन्होंने कहा, "कई वर्षों से उनकी इच्छा थी कि बाबा सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएं, लेकिन कभी अवसर नहीं मिला. सरकार की पहल से यह यात्रा शुरू होने से उनका सपना पूरा हो गया है."

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा, "सरकार ने आम लोगों की भावनाओं को समझा है." वहीं बरेली की बिंदु इशिका सिंघानिया ने कहा, "यह यात्रा केवल दर्शन का माध्यम नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति को मजबूत करने वाली पहल है. इससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति को जान सकेंगे और युवा पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से जुड़ेगी. बिंदु इशिका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया."

यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान

आजमगढ़ के अनंत तिवारी ने कहा, "सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान है. कई लोग श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव में तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते. अब उन्हें भी सोमनाथ धाम जाने का अवसर मिलेगा. मेरठ के अनंत राना ने बताया कि वह पहली बार सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं."

उन्होंने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को इस यात्रा से बड़ा लाभ मिलेगा. बिजनौर और गोरखपुर से आए श्रद्धालुओं ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि योगी सरकार हर वर्ग की आस्था का सम्मान कर रही है. सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के शुभारंभ के साथ योगी सरकार ने यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी प्राथमिकता दी जा रही है."

Published at : 20 Apr 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath UP Pilgrimage
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