यूपी: झांसी में झाड़फूंक के नाम पर बच्ची से दुराचार, आरोपी तांत्रिक के खिलाफ FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के झांसी में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. जिसमें झाडफूंक के बहाने एक तांत्रिक ने बंद कमरे में 12 साल की बच्ची के साथ जो किया उसने सभी चौका दिया. आरोप है कि तांत्रिक ने बच्ची के कपड़े उतारकर शरीर पर नींबू रगड़ा और फिर आधा घंटे तक अश्लील हरकतें करता रहा. मासूम बच्ची रोती चिल्लाती रही, मगर तांत्रिक ने माता-पिता को अंदर नहीं घुसने दिया. आरोपी के जाने के बाद पीड़िता ने मां को आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़ित पिता ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी.

मामला जनपद झांसी के बरुआसागर थाना क्षेत्र का है. जहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 4 बेटियां हैं. जिसमें दूसरे नंबर की बेटी की उम्र करीब 12 साल है. वह कक्षा 8 में पढ़ती है. कुछ दिनों से उसके गले में दर्द की शिकायत रहती है. इस वजह से वह खाना नहीं खा रही है. इलाज कराने पर आराम भी नहीं मिला.

भूत-प्रेत का शक बताया गया

कुछ लोगों ने बच्ची पर ऊपरी चक्कर बताया. इसी दौरान उसे पता चला कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी के सिनौनिया गांव निवासी हरभजन पुत्र बाबूलाल झाड़फूंक करता है. 18 नवंबर को उसे घर बुलाया गया. बच्ची को देखकर हरभजन ने भूतप्रेत का साया बताया और बोला कि अकेले में झाड़फूंक करेंगे. बच्ची को कमरे में ले जाएंगे. आप सभी लोग बाहर खड़े रहना. आधा घंटे में तंत्रक्रिया हो जाएगी. बच्ची रोएगी तो भी कोई अंदर मत आना. तंत्रक्रिया में ऐसा ही होता है. माता-पिता ने उसका भरोसा कर लिया.

कमरे में की अश्लील हरकत

तांत्रिक बेटी को कमरे के अंदर ले गया. कुछ देर बाद बिटिया रोने लगी. मगर हम लोगों को तांत्रिक ने अंदर आने से मना कर दिया. आधा घंटे बाद तांत्रिक बाहर आया और बोला कि पूजा सम्पन्न हो गई. अब आराम मिल जाएगा. इसके बाद वह वहां से चला गया. मगर बच्ची ने रोना बंद नहीं मिला. तांत्रिक के आने के बाद बच्ची मां से चिपककर रोने लगी. बच्ची ने बताया कि तांत्रिक ने कपड़े उतारकर नीबू रगड़ा. इसके बाद वो छेड़छाड़ करता रहा. परिजनों ने बाहर आकर देखा तो तांत्रिक जा चुका था. इसके बाद परिजनों थाने पहुंच गए.

बरुआसागर थाना प्रभारी राहुल राठौर ने बताया कि बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत की है. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 75(2),7,8 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है.शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा.