यूपी में 9 IAS अधिकारियों के तबादले, कुछ को मिला अतिरिक्त प्रभार, यहां देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किए हैं. रविवार रात को प्रशासन की ओर से 9 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार की भी जिम्मेदारी दी गई है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, सभी को जल्द से जल्द नए पदभार संभालने के निर्देश भी दिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की जो लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. देवराज को वर्तमान पद प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ ही महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

यूपी में आईएएस अधिकारियों के तबादले

अनुराग यादव का प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से ट्रांसफ़र कर दिया गया है उन्हें प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. आईएएस आलोक कुमार जो प्रमुख सचिव नियोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग देख रहे हैं उन्हें वर्तमान पद से साथ सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

आईएएस सौरभ बाबू को वर्तमान पद प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के साथ महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. रवि रंजन का प्रबंध निदेशक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन से तबादला कर विशेष सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भेजा गया है.

टीके शिबु को वर्तमान पद विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के साथ प्रबंध निदेश यूपी एग्रो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. हिमांशु कौशिक जो प्रतीक्षारत आईएएस थे उन्हें प्रबंध निदेश यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई है. प्रतीक्षारत आईएएस सौम्या गुरुरानी को नगर आयुक्त नगर निगम शाहजहांपुर बनाया गया है.

डॉ विपिन कुमार मिश्रा को नगर आयुक्त नगर निगम शाहजहांपुर से तबादला कर अपर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पद की जिम्मेदारी दी गई है.