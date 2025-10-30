उत्तर प्रदेश में IAS अफसरों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई हैं. हाल ही में जारी हुई सूची में आईएएस महेंद्र कुमार सिंह को सीडीओ रामपुर की ज्वाइनिंग दी गई थी लेकिन 12 घंटे के अंदर ही उनका फिर से तबादला हो गया और अब उन्हें सीडीओ महाराजगंज बना दिया गया है.

आईएएस महेंद्र कुमार सिंह का कुछ घंटों के अंदर ही फिर तबादला कर दिया गया. उनकी जगह अब IAS गुलाब चंद को CDO रामपुर बनाया गया है. वहीं आईएएस गुलाब चंद को पहले महाराजगंज CDO पद पर ट्रांसफर किया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया है और वो अब सीडीओ रामपुर बनाए गए हैं.

प्रमुख सचिव 24 घंटे में पलटा आदेश

आईएएस एम देवराम प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग ने अपने आदेश को 24 घंटे में पलट दिया है. सूत्रों के मुताबिक विशेष सिफारिश और दबाव के बाद नया ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद नियुक्ति विभाग के इस फैसले को लेकर ब्यूरोकेसी में कई तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं.

इस फैसले को लेकर ब्यूरोक्रेसी में चर्चा

कुछ ही घंटों में इस तबादले को लेकर चर्चा की जा रही है कि SCS कैडर के IAS अफसर SIR के बीच भी ट्रांसफर रद्द और डायवर्ट करवाने में कामयाब हैं. जबकि RR कैडर के IAS अफसर अपनी ब्यूरोकेट पत्नी के जिले के पास पोस्टिंग पाने की सिफारिश के बाद भी नाकामयाब है.

बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में IAS और PCS अफसरों के छोटे-छोटे तबादले होते रहेंगे.

बता दें कि यूपी सरकार ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले मंगलवार को ही तीन मंडलायुक्त, 10 जिलाधिकारियों समेत 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए थे. इनमें आईएएस महेंद्र कुमार सिंह और आईएएस गुलाब चंद का नाम भी शामिल था.

आईएएस महेंद्र कुमार इससे पहले अयोध्या में अपर जिलाधिकारी का पद सँभाल रहे थे, जिसके बाद उनका तबादला मुख्य विकास अधिकारी रामपुर किया गया लेकिन 12 घंटे बाद ही उनका फिर से ट्रांसफर कर सीडीओ महाराजगंज कर दिया गया. जबकि आईएएस गुलाब चंद को अपर जिलाधिकारी मुरादाबाद से सीडीओ महाराजगंज ट्रांसफ़र किया गया और अब उन्हें सीडीओ रामपुर भेज दिया गया है.

