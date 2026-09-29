यूपी में दोपहिया वाहन वालों के लिए बड़ी खबर, हेलमेट को लेकर योगी सरकार का नया आदेश

उत्तर प्रदेश में अब बाइक पर पीछे बैठने वाले यानी सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. सहयात्री के हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन का ऑनलाइन ई-चालान काटा जाएगा. इसके लिए यातायात विभाग अपनी चालान प्रणाली को अपडेट कर रहा है, जिसमें सहयात्री के हेलमेट नहीं पहनने पर चालान करने का विकल्प जोड़ा जाएगा.

नई व्यवस्था के तहत चालान ऐप, ITMS कैमरों और फोटो के आधार पर भी ई-चालान किया जा सकेगा. चालान की निर्धारित राशि का भुगतान वाहन स्वामी को करना होगा. अभी तक मुख्य रूप से बाइक चालक के हेलमेट नहीं लगाने पर ही चालान किया जाता था, जबकि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना पहले से ही अनिवार्य है.

चालान एप और आईटीएमएस के कैमरों के जरिए काटे जाएंगे

मगर काफी समय से बाइक सवार इस आदेश का उल्लंघन कर रहे थे. लेकिन अब इस नई व्यवस्था में सहयात्री को भी हेलमेट लगाना होगा. अगर कोई चालक इसका पालन नहीं करता तो अब ई-चालान की भी व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे चालान काटे जाएंगे.

यातायात विभाग के अनुसार चालान की प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है, जिसके बाद से यह नियम लागू होंगे और वाहन स्वामी निश्चित राखी का भुगतान खुद करेगा. यह चालान एप और आईटीएमएस के कैमरों के जरिए काटे जाएंगे, जिसमें चालक की फोटो क्लिक करके चालान होंगे.

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डाटा अपडेट के चलते 21 सितंबर से ई-चालान है बंद

यातायात विभाग के मुताबिक चालान प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें सारा डाटा नए सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा है. इसी के चलते 21 सितंबर से ई-चालान बंद है. अधिकारियों का कहना है कि थोड़े समय में ई-चालान को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ऑनलाइन चालान काटे जाएंगे.

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