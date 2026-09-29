Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में दोपहिया वाहन वालों के लिए बड़ी खबर, हेलमेट को लेकर योगी सरकार का नया आदेश

यूपी में दोपहिया वाहन वालों के लिए बड़ी खबर, हेलमेट को लेकर योगी सरकार का नया आदेश

उत्तर प्रदेश में अब बाइक पर पीछे बैठने वाले यानी सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. जो भी यात्री इसका पालन नहीं करेगा उसका अब ऑनलाइन ई-चालान काटा जाएगा.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 29 Sep 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अब बाइक पर पीछे बैठने वाले यानी सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. सहयात्री के हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन का ऑनलाइन ई-चालान काटा जाएगा. इसके लिए यातायात विभाग अपनी चालान प्रणाली को अपडेट कर रहा है, जिसमें सहयात्री के हेलमेट नहीं पहनने पर चालान करने का विकल्प जोड़ा जाएगा.

नई व्यवस्था के तहत चालान ऐप, ITMS कैमरों और फोटो के आधार पर भी ई-चालान किया जा सकेगा. चालान की निर्धारित राशि का भुगतान वाहन स्वामी को करना होगा. अभी तक मुख्य रूप से बाइक चालक के हेलमेट नहीं लगाने पर ही चालान किया जाता था, जबकि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना पहले से ही अनिवार्य है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मनाकर या छीनकर, 150 सीटों की जिद पर क्यों अड़ी कांग्रेस? 2017 के रिजल्ट्स दे रहे गवाही
UP: मनाकर या छीनकर, 150 सीटों की जिद पर क्यों अड़ी कांग्रेस? 2017 के रिजल्ट्स दे रहे गवाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
200 टन वजन...308 पहिए का ट्रक, रास्ता बनाने में फूले प्रशासन के हाथ-पैर
200 टन वजन...308 पहिए का ट्रक, रास्ता बनाने में फूले प्रशासन के हाथ-पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुर: प्रिंसिपल और उसकी पत्नी की स्कूल में हत्या, खून से लथपथ मिले शव
सुल्तानपुर: प्रिंसिपल और उसकी पत्नी की स्कूल में हत्या, खून से लथपथ मिले शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?

चालान एप और आईटीएमएस के कैमरों के जरिए काटे जाएंगे

मगर काफी समय से बाइक सवार इस आदेश का उल्लंघन कर रहे थे. लेकिन अब इस नई व्यवस्था में सहयात्री को भी हेलमेट लगाना होगा. अगर कोई चालक इसका पालन नहीं करता तो अब ई-चालान की भी व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे चालान काटे जाएंगे.

यातायात विभाग के अनुसार चालान की प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है, जिसके बाद से यह नियम लागू होंगे और वाहन स्वामी निश्चित राखी का भुगतान खुद करेगा. यह चालान एप और आईटीएमएस के कैमरों के जरिए काटे जाएंगे, जिसमें चालक की फोटो क्लिक करके चालान होंगे.

UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम

डाटा अपडेट के चलते 21 सितंबर से ई-चालान है बंद

यातायात विभाग के मुताबिक चालान प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें सारा डाटा नए सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा है. इसी के चलते 21 सितंबर से ई-चालान बंद है. अधिकारियों का कहना है कि थोड़े समय में ई-चालान को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ऑनलाइन चालान काटे जाएंगे.

'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!

Published at : 29 Sep 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मनाकर या छीनकर, 150 सीटों की जिद पर क्यों अड़ी कांग्रेस? 2017 के रिजल्ट्स दे रहे गवाही
UP: मनाकर या छीनकर, 150 सीटों की जिद पर क्यों अड़ी कांग्रेस? 2017 के रिजल्ट्स दे रहे गवाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
200 टन वजन...308 पहिए का ट्रक, रास्ता बनाने में फूले प्रशासन के हाथ-पैर
200 टन वजन...308 पहिए का ट्रक, रास्ता बनाने में फूले प्रशासन के हाथ-पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुर: प्रिंसिपल और उसकी पत्नी की स्कूल में हत्या, खून से लथपथ मिले शव
सुल्तानपुर: प्रिंसिपल और उसकी पत्नी की स्कूल में हत्या, खून से लथपथ मिले शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दक्षिण के शिव, उत्तर के राम', रेवंत रेड्डी ने बांट दिए भगवान! आगबबूला BJP ने सुना डाला
'दक्षिण के शिव, उत्तर के राम', रेवंत रेड्डी ने बांट दिए भगवान! आगबबूला BJP ने सुना डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?
मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?
ओटीटी
'गले में रुद्राक्ष, थाली में मटन…' शहजाद पूनावाला पर सिवेत तोमर ने किया तीखा वार
'गले में रुद्राक्ष पहन मटन खाते हैं शहजाद', सिवेत तोमर का खुलासा
इंडिया
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
दिल्ली NCR
निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर किया मानहानी का केस, कहा- अब कोर्ट करेगा फैसला
निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर किया मानहानी का केस, कहा- अब कोर्ट करेगा फैसला
इंडिया
दीपांशु शौकीन को टिकट क्यों नहीं? कन्हैया कुमार से राहुल गांधी ने पूछे तीखे सवाल
दीपांशु शौकीन को टिकट क्यों नहीं? कन्हैया कुमार से राहुल गांधी ने पूछे तीखे सवाल
एग्रीकल्चर
बकरे में बढ़ाना है मांस, उसे खिलाएं नेपियर घास के साथ लोबिया
बकरे में बढ़ाना है मांस, उसे खिलाएं नेपियर घास के साथ लोबिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget