यूपी में 20 फीट का अजगर गांव के युवाओं के लिए बना मनोरंजन, सेल्फी ली और निकाला जुलूस

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ग्रामीण युवाओं ने एनाकोंडा जैसे 20 फीट के अजगर का ऐसा जुलूस निकाला कि अजगर भी अपने अजगर होने के संदेह में आ गया. यहां अजगर को लगा होगा कि आज उसे अपनी ही जान छुड़ाने के लाले पड़ जाएंगे. हापुड़ के हुड़दंगी युवाओं ने अजगर को अपना ऐसा खतरों के खिलाड़ी वाला रूप दिखाया की अजगर की सांस गले में जाकर अटक गई होगी और सोच रहा होगा कि कब इनसे छुटकारा मिले.

गांव के यह युवा अजगर को न सिर्फ पकड़ने में सफल हुए, बल्कि उसे पूरे गांव में घुमाते हुए अपने सिर से ऊपर उठाकर फोटो खिंचाते हुए दिखाई दिए. इसके बाद में गांव में अजगर आने की जानकारी वन विभाग की टीम को हुई तो मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इन युवाओं के चंगुल से अजगर को अपने कब्जे में लेकर उसकी जान बचाई.

बताया जा रहा है कि हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के दयाल गांव में एक करीब 20 फीट का एनाकोंडा जैसा विशालकाय अजगर खेत में ग्रामीणों को दिखाई दिया. इस सूचना पर गांव के तमाम ग्रामीण युवा अजगर को पकड़ने के लिए ऐसे उत्सुक हो गए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अजगर को पकड़ लिया.

गांव के युवाओं अजगर के साथ ली सेल्फी

ग्रामीण युवाओं के हाथों में आया अजगर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हुड़दंगी युवाओं ने उसका खेल बना दिया. पूरे गांव में इन युवाओं ने अजगर को हाथ में लेकर उसका ऐसा जुलूस निकाला कि अजगर भी अपने अजगर होने पर शायद संदेह करने लगा. गांव के युवाओं ने एक-एक कर उसके साथ अपनी सेल्फी और फोटो खिंचवाई. गांव के युवाओं की यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रही है.

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे

गांव में अजगर के आने की सूचना मिलने पर जैसे ही वन विभाग की टीम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो एनाकोंडा जैसे 20 फीट के खतरनाक अजगर के साथ गांव के युवाओं को मस्ती करते हुए देखकर वह भी दंग रह गए. मानो वन विभाग की टीम भी कह रही हो कि यहां अजगर से खतरा ग्रामीणों को नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं से अजगर को खतरा है. जैसे तैसे वन विभाग के कर्मी अजगर को इन युवाओं के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ ले गए.