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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में फिर भरने पड़ सकते है माफ हो चुके 13 लाख चालान, जानें योगी सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

यूपी में फिर भरने पड़ सकते है माफ हो चुके 13 लाख चालान, जानें योगी सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

UP Challans News In Hindi: सरकार ने साल 2017 से लेकर 2021 तक करीब 13 लाख वाहनों के चालान माफ कर दिए थे. इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इन सभी वाहनों के चालान की जांच फिर से जांच की जाएगी.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर माफ हो चुके चालान वाहन चालकों को भरने होंगे. सरकार ने साल 2017 से लेकर 2021 तक करीब 13 लाख वाहनों के चालान माफ कर दिए थे. इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इन सभी वाहनों के चालान की जांच फिर से जांच की जाएगी.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधों में किए गए चालानों की माफी पर चिता जताई थी. जिसके बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है. इस वजह से गंभीर अपराधों वाले चालानों को दोबारा से एक्टिव किया जाएगा. इसके लिए परिवहन विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी गई है. 

तीन केटेगरी में तय किए गए हैं चालान

परिवहन विभाग की तरफ से चालान को तीन केटेगरी में तय किया गया है. माफ किए जा चुके चालानों में लगभग 4 लाख मामलों में सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है. परिवहन विभाग की तरफ से इन चालानों को एक्टिव करने के लिए यूपी के हर जिले में कमेटी बनाई जाएगी जो चालानों की समीक्षा करेगी. विभाग द्वारा उसे केटेगरी के हिसाब से जांच कर सक्रिय किया जाएगा.

वाहन चालकों को भरने होंगे चालान 

ऐसे में अब वाहन चालकों को गंभीर अपराध वाले चालानों को भरना होगा या फिर उनके खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि सरकार ने 2017 से लेकर 2021 तक सभी वाहनों के चालानों को एक सिरे से माफ कर दिया था.

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की जिस पर अब यूपी सरकार ने परिवहन विभाग को अपना फैसला पलटने के आदेश दे दिए हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक परिवहन विभाग द्वारा जिले स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है जो इन चालानों को सक्रिय करेंगी.

इन तीन केटेगरी में होगा चालान

सरकार द्वारा बनाई गई तीन केटेगरी में चालानों को सक्रिय किया जाएगा. इसमें गैर शमनीय अपराधों, लगातार ट्रफिक नियम का उल्लंघन और ऐसे चालान जिन पर जेल की सजा हुई है. बता दें कि साल 2017 से 2021 तक 13 लाख लोगों के चालान काटे गए थे.

अधिकारियों के मुताबिक कुल 30 लाख से ज्यादा ई-चालान बने थे जिनमें से 17.59 लाख चालानों को निपटा दिया गया था. अब इस फैसले पर सरकार की तरफ से संशोधन करने के लिए आदेश जारी किया गया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Yogi Sarkar UP NEWS UP Police YOGI ADITYANATH
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