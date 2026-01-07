कोडीन कफ सिरप मामले पर धनंजय सिंह ने साधी चुप्पी, पत्रकारों के सवाल पर जोड़ लिए हाथ

उत्तर प्रदेश के गोंडा में नंदनी निकेतन में आयोजित आठ दिवसीय राष्ट्रकथा में जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पहुंचे जहां सतगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद लिया और बृजभूषण शरण से मुलाकात की. इस दौरान जब उनसे कोडीन सिरप को लेकर सवाल किया तो वो बचते हुए दिखाई दिए.

गोंडा में ये राष्ट्र कथा पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कराई जा रही है. इस कथा में धनंजय सिंह शामिल हुए. इस दौरान पत्रकारों ने जब धनंजय सिंह से कोडीन कफ सिरप और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर सवाल पूछा तो उनके बाउंसर्स और साथियों ने मीडियाकर्मियों को धक्का दे दिया. धनंजय सिंह भी हाथ जोड़ते हुए पीछे हट गए.

कोडीन को लेकर पूछे सवाल पर सीधा चुप्पी

यूपी में कोडीन कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में धनंजय सिंह के कई करीबी गिरफ्तार हुए हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार धनंजय सिंह पर हमलावर हैं. अखिलेश ने कहा था उनका नाम लिए बिना कहा कि मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया. सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार से भी सवाल पूछा था कि कोडीन भैया पर बुलडोजर कब चलेगा? हालांकि अखिलेश ने कभी सीधे तौर पर धनंजय सिंह का नाम नहीं लिया.

RSS प्रांत प्रचारक के साथ बैठे धनंजय सिंह

इससे पहले धनंजय सिंह ने राष्ट्र कथा में पहुंचकर संत सद्‌गुरु रितेश्वर जी महाराज और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का आशीर्वाद लिया. कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने धनंजय सिंह के पैर छुए तो धनंजय सिंह ने उन्हें गले लगाया. सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने भी उनका अभिनंदन किया. करण और प्रतीक भाई और बृजभूषण के बेटे हैं.

धनंजय सिंह ने इस दौरान आरएसएस के प्रांत प्रचारक कौशल जी के साथ मंच पर बैठकर सद्‌गुरु की कथा सुनी. आरएसएस के प्रांत प्रचारक के साथ धनंजय सिंह के मंच साझा करने के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं. इसे आने वाले समय की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.