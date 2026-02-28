उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन की समस्या को केंद्र में रखते हुए, गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को एक अनूठी पहल की. बलूनी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 'धूर' गाँव में स्थानीय निवासियों के साथ होली मनाई. यह गाँव उन सैकड़ों 'भूतिया गांवों' में से एक है, जो दशकों से खाली पड़े हैं.

इस अवसर पर न केवल गांव में रह रहे कुछ परिवार शामिल हुए, बल्कि उन पूर्व निवासियों की भी भारी भीड़ देखी गई, जो होली के बहाने बड़े शहरों से अपनी जड़ों की ओर वापस लौटे थे. धुंध भरी पहाड़ियों के बीच रंगों की फुहार और ढोल-दमाऊ की थाप ने एक बार फिर धूर गांव की सूनी गलियों में जान फूंक दी.

पलायन का दंश और राजनीतिक संकट

अनिल बलूनी ने इस दौरान पलायन के गंभीर परिणामों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "ये गांव कभी हंसी-मजाक और पशुधन से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है. सीढ़ीदार खेत जंगली घास से ढक गए हैं और घर जर्जर होकर ढह रहे हैं."

जनपद पौड़ी गढ़वाल के धूर गाँव जो कि विकासखण्ड एकेश्वर के अंतर्गत आता है, और पलायन के कारण वीरान गाँव (घोष्ट विलेज) की श्रेणी में है, यहाँ आस पास के गाँवों और धूर गाँव से पलायन कर बाहर बस चुके प्रवासियों के साथ होली खेली।



इस अवसर पर सभी के साथ आत्मीय संवाद हुआ और गांव की पुरानी… pic.twitter.com/PjamFuPqVY — Anil Baluni (@anil_baluni) February 28, 2026

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पलायन केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संकट भी है. बलूनी ने बताया कि पहले पौड़ी में आठ विधानसभा क्षेत्र थे, जो घटकर अब छह रह गए हैं. यदि पलायन इसी तरह जारी रहा, तो अगले 'परिसीमन' के बाद यह संख्या और कम हो सकती है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा.

'अपना वोट, अपने गांव' अभियान

सांसद बलूनी इन गांवों को पुनर्जीवित करने के मिशन पर हैं. उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया...

बुनियादी ढांचा: अब गांवों में सड़कें, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, इसलिए अब लौटने का सही समय है.

पंजीकरण: उन्होंने 'अपना वोट, अपने गांव' अभियान पर जोर दिया, ताकि लोग अपने पैतृक गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं और वहां की विकास प्रक्रिया में भागीदार बनें.

अनिल बलूनी का यह दौरा केवल उत्सव तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक आह्वान था. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि विरासत शहरों में नहीं, बल्कि इन्हीं ऊंचे पहाड़ों की मिट्टी में बसती है.