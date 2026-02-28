हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार: होली से पहले पुलिस ने बरामद किए 140 खोए मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

हरिद्वार: होली से पहले पुलिस ने बरामद किए 140 खोए मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

Haridwar News in Hindi: होली से पहले हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी में 140 मोबाइल बरामद किए. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में अभियान चला. लोग अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर खुश नजर आए.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

होली पर्व के अवसर पर हरिद्वार पुलिस ने आम जनता को बड़ी सौगात दी है. ऑपरेशन रिकवरी के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए करीब 140 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. यह विशेष अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से मोबाइल फोनों का पता लगाया.

जानकारी के अनुसार, लंबे समय से मोबाइल खोने की शिकायत कर रहे नागरिकों के लिए यह कार्रवाई किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. त्योहार के मौके पर पुलिस की इस पहल ने लोगों में भरोसा बढ़ाया है. यह संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी पुलिस पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है.

पुलिस ने 35 रुपये से अधिक कीमत के बरामद किए फोन

पुलिस के अनुसार केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई. जिसके परिणामस्वरूप लगभग 35 लाख रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल फोन खोज निकाले गए. बरामद मोबाइलों में सिडकुल की कंपनियों में कार्यरत बाहरी राज्यों के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के फोन शामिल हैं. मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई. पुलिस के अनुसार, जिन लोगों ने मोबाइल चोरी या खो जाने की शिकायत कराई थी उनकी जांच की जाएगी. जिस किसी का भी मोबाइल मिला है उससे मिलकर फोन उसका सौंप दिया जाएगा.

लावारिस फोन थाने में जमा कराएं लोग- एसएसपी

इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को कोई लावारिस मोबाइल फोन मिले तो उसे तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस चौकी में जमा कराएं. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का सर्च अभियान जारी रहेगा. चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश जारी रहेगी.

ये भी पढ़िए- हिमाचल प्रदेश: शिमला समेत पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात, 5 मार्च तक बारिश के नहीं कोई आसार

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 28 Feb 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: होली से पहले पुलिस ने बरामद किए 140 खोए मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान
हरिद्वार: होली से पहले पुलिस ने बरामद किए 140 खोए मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांशीराम जयंती पर अखिलेश यादव ने किया 'PDA दिवस' का ऐलान, नाराज मायावती बोलीं- 'परिवार दल अलायंस'
कांशीराम जयंती पर अखिलेश यादव ने किया 'PDA दिवस' का ऐलान, नाराज मायावती बोलीं- 'परिवार दल अलायंस'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haridwar News: हरिद्वार बोर्ड एग्जाम स्कैम में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, फर्जी एडमिट कार्ड से छात्रा को दिलाई परीक्षा
हरिद्वार बोर्ड एग्जाम स्कैम में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, फर्जी एडमिट कार्ड से छात्रा को दिलाई परीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य विवाद में साक्षी महाराज की एंट्री, अविमुक्तेश्वरानंद को बताया कांग्रेस का 'पिट्ठू'
शंकराचार्य विवाद में साक्षी महाराज की एंट्री, अविमुक्तेश्वरानंद को बताया कांग्रेस का 'पिट्ठू'
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
हेल्थ
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget