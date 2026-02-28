हरिद्वार: होली से पहले पुलिस ने बरामद किए 140 खोए मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

होली पर्व के अवसर पर हरिद्वार पुलिस ने आम जनता को बड़ी सौगात दी है. ऑपरेशन रिकवरी के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए करीब 140 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. यह विशेष अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से मोबाइल फोनों का पता लगाया.

जानकारी के अनुसार, लंबे समय से मोबाइल खोने की शिकायत कर रहे नागरिकों के लिए यह कार्रवाई किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. त्योहार के मौके पर पुलिस की इस पहल ने लोगों में भरोसा बढ़ाया है. यह संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी पुलिस पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है.

पुलिस ने 35 रुपये से अधिक कीमत के बरामद किए फोन

पुलिस के अनुसार केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई. जिसके परिणामस्वरूप लगभग 35 लाख रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल फोन खोज निकाले गए. बरामद मोबाइलों में सिडकुल की कंपनियों में कार्यरत बाहरी राज्यों के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के फोन शामिल हैं. मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई. पुलिस के अनुसार, जिन लोगों ने मोबाइल चोरी या खो जाने की शिकायत कराई थी उनकी जांच की जाएगी. जिस किसी का भी मोबाइल मिला है उससे मिलकर फोन उसका सौंप दिया जाएगा.

लावारिस फोन थाने में जमा कराएं लोग- एसएसपी

इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को कोई लावारिस मोबाइल फोन मिले तो उसे तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस चौकी में जमा कराएं. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का सर्च अभियान जारी रहेगा. चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश जारी रहेगी.

ये भी पढ़िए- हिमाचल प्रदेश: शिमला समेत पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात, 5 मार्च तक बारिश के नहीं कोई आसार