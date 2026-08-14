स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में विवाहिता से गैंगरेप, 8 दिन तक बनाया बंधक

बाराबंकी में विवाहिता से गैंगरेप, 8 दिन तक बनाया बंधक

Barabanki News In Hindi: बाराबंकी में नौकरी का झांसा देकर विवाहिता को बंधक बनाने और 8 दिन तक गैंगरेप का आरोप लगा है. पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 14 Aug 2026 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. पति से विवाद के बाद नौकरी की तलाश में निकली एक विवाहिता ने एक महिला समेत कई लोगों पर उसे बंधक बनाने, नशीला पदार्थ पिलाने, मारपीट करने और कई दिनों तक गैंगरेप करने का आरोप लगाया है. पीड़िता शुक्रवार (14 अगस्त) को अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. महिला की हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

पीड़िता देवा थाना क्षेत्र के मालूकपुर गांव की रहने वाली है. उसका आरोप है कि पति से अनबन के बाद उसके संपर्क में आई एक मुंहबोली भाभी ने उसे शहर में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया.

आरोप है कि 2 अगस्त को वह महिला लाल रंग की कार से सुहेल अंसारी और एक अन्य व्यक्ति के साथ गांव पहुंची. इसके बाद महिला पीड़िता और उसके दो बच्चों को अपने साथ बाराबंकी शहर ले गई. इनमें उसका 4 साल का दिव्यांग बेटा भी शामिल है.

'फिर से...' आजम को गृह मंत्री बनाने वाले बयान पर सीएम योगी का तंज

पीड़िता के मुताबिक, उसे आवास विकास चौकी क्षेत्र के कोठीडीह स्थित एक मकान में ले जाया गया. वहां पहुंचते ही उसे कमरे में बंद कर दिया गया. आरोप है कि उसी रात सुहेल अंसारी ने उसके साथ जबरदस्ती की. विरोध करने पर उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई.

8 दिन तक बनाया बंधक

महिला ने आरोप लगाया कि उसे 2 अगस्त से 10 अगस्त तक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान शराब और बीयर में नशीली गोलियां मिलाकर जबरन पिलाई जाती थीं. इसके बाद दूसरे लोगों को भी वहां बुलाया जाता और उसके साथ गैंगरेप किया जाता था.

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की तो उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई. उसके 4 साल के दिव्यांग बेटे और 5 साल के बच्चे के साथ मारपीट करने का भी आरोप है. महिला ने यह भी बताया कि उसके सिर के बाल काट दिए गए. हिंसा के कारण उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और वह काफी परेशान हालत में है.

पुलिस की मदद से मुक्त होने का दावा

पीड़िता के मुताबिक, काफी तलाश के बाद 10 अगस्त को पुलिस की मदद से उसे वहां से बाहर निकाला गया. इसके बाद वह अपने पति के साथ एसपी कार्यालय पहुंची. पति ने भी स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही और वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं.

बांदा में गजब चोरी, चोर घर की 25 टोंटियां ले उड़े

दंपती ने एसपी बाराबंकी को 10 बिंदुओं वाला शिकायती पत्र सौंपा है. इसमें तत्काल मेडिकल जांच कराने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने, लाल रंग की कार और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कब्जे में लेने तथा सुहेल अंसारी, उसकी सहयोगी महिला और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है. फिलहाल लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है.

और पढ़ें
Published at : 14 Aug 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में विवाहिता से गैंगरेप, 8 दिन तक बनाया बंधक
बाराबंकी में विवाहिता से गैंगरेप, 8 दिन तक बनाया बंधक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंग्रेजी में भी प्रकाशित होगा ‘उत्तर प्रदेश संदेश’, युवाओं पर फोकस
अंग्रेजी में भी प्रकाशित होगा ‘उत्तर प्रदेश संदेश’, युवाओं पर फोकस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा DM ने स्कूलों में तय किया स्क्रीन टाइम, निर्देश जारी
नोएडा DM ने स्कूलों में तय किया स्क्रीन टाइम, निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: SRN अस्पताल का नाम बदलने की मांग, धरना जारी
प्रयागराज: SRN अस्पताल का नाम बदलने की मांग, धरना जारी
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget