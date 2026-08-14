बाराबंकी में विवाहिता से गैंगरेप, 8 दिन तक बनाया बंधक

बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. पति से विवाद के बाद नौकरी की तलाश में निकली एक विवाहिता ने एक महिला समेत कई लोगों पर उसे बंधक बनाने, नशीला पदार्थ पिलाने, मारपीट करने और कई दिनों तक गैंगरेप करने का आरोप लगाया है. पीड़िता शुक्रवार (14 अगस्त) को अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. महिला की हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

पीड़िता देवा थाना क्षेत्र के मालूकपुर गांव की रहने वाली है. उसका आरोप है कि पति से अनबन के बाद उसके संपर्क में आई एक मुंहबोली भाभी ने उसे शहर में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया.

आरोप है कि 2 अगस्त को वह महिला लाल रंग की कार से सुहेल अंसारी और एक अन्य व्यक्ति के साथ गांव पहुंची. इसके बाद महिला पीड़िता और उसके दो बच्चों को अपने साथ बाराबंकी शहर ले गई. इनमें उसका 4 साल का दिव्यांग बेटा भी शामिल है.

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पीड़िता के मुताबिक, उसे आवास विकास चौकी क्षेत्र के कोठीडीह स्थित एक मकान में ले जाया गया. वहां पहुंचते ही उसे कमरे में बंद कर दिया गया. आरोप है कि उसी रात सुहेल अंसारी ने उसके साथ जबरदस्ती की. विरोध करने पर उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई.

8 दिन तक बनाया बंधक

महिला ने आरोप लगाया कि उसे 2 अगस्त से 10 अगस्त तक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान शराब और बीयर में नशीली गोलियां मिलाकर जबरन पिलाई जाती थीं. इसके बाद दूसरे लोगों को भी वहां बुलाया जाता और उसके साथ गैंगरेप किया जाता था.

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की तो उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई. उसके 4 साल के दिव्यांग बेटे और 5 साल के बच्चे के साथ मारपीट करने का भी आरोप है. महिला ने यह भी बताया कि उसके सिर के बाल काट दिए गए. हिंसा के कारण उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और वह काफी परेशान हालत में है.

पुलिस की मदद से मुक्त होने का दावा

पीड़िता के मुताबिक, काफी तलाश के बाद 10 अगस्त को पुलिस की मदद से उसे वहां से बाहर निकाला गया. इसके बाद वह अपने पति के साथ एसपी कार्यालय पहुंची. पति ने भी स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही और वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं.

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दंपती ने एसपी बाराबंकी को 10 बिंदुओं वाला शिकायती पत्र सौंपा है. इसमें तत्काल मेडिकल जांच कराने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने, लाल रंग की कार और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कब्जे में लेने तथा सुहेल अंसारी, उसकी सहयोगी महिला और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है. फिलहाल लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है.