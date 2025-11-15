बिहार में महागठबंधन की हार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- 'हार से सीखने का मिलता है मौका'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने दमदार कमबैक किया है, वहीं महागठबंधन को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है. अब बिहार के परिणाम प्रतिक्रियाओं का दौर जा रही है. बिहार के नतीजों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

बिहार नतीजों पर अखिलेश यादव ने बोलेत हुए कहा, "यूपी में हम लोगों ने हार से सीखा, हार से ही सीखने का मौका मिलता है, जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तो आपको पता चलता है की वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं." अखिलेश यादव ने कहा, हम हारे थे, हमें याद है कि हमें 5 सीट मिलीं थीं, मैं सरकार नहीं बना पाया."

'बिहार की जीत, यूपी की जीत की नहीं कर सकता बराबरी'

अखिलेश यादव ने आगे कहा, हमने तो उन दोनों डबल इंजन को हराया, ऐसी-ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी वो शायद कल्पना नहीं कर सकते. बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता है. यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है.आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको जीत में बदलने में समय है.

