यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव का आय बयान, कहा- बीजेपी जब हारने लगती है...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला.

उन्होंने आरोप लगाया कि SIR से PDA के वोट योजनाबद्ध तरीके से काटे गए.

अखिलेश ने 2027 में बीजेपी को हराने का दावा किया, फिर अन्य राज्यों में.

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश ने कहा, वे अब सदस्य रूप में रिटायर होंगे.

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आज निर्वाचन आयोग द्वारा फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गयी है. जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “बीजेपी जब हारने लगती है तो चुनाव आयोग से हाथ मिला लेती है. इसके बावजूद जिस तरह लोकसभा में हराया था. उसी तरह से 2027 में भी बीजेपी को हराएंगे.”

इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी को सबसे पहले हराएंगे, उसके बाद राजस्थान या दूसरे राज्यों का रुख करेंगे. वहीं उन्होंने SIR के जरिए PDA के वोट काटने का भी आरोप लगाया और पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन टूटने पर कहा कि वहां बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता.

वोटर लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव आक्रामक

फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर भी सीधा हमला बोला है. जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी जब भी हारती है तो चुनाव आयोग को आगे कर देती है.लेकिन 2027 में बीजेपी को हराएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए. योजना बद्ध तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग PDA के नाम डिलीट कर रहे हैं. फॉर्म-7 इसका बड़ा हथियार बना.

हुमायूं कबीर-ओवैसी पर प्रतिक्रिया

बंगाल चुनाव के बीच AIMIM और हुमायूं कबीर पर पैसे लेने का एक वीडियो टीएमसी द्वारा जारी किया गया था. जिसके बाद दोनों के बीच गठबंधन टूट गया. इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वहां बहुत कुछ हो रहा है. मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता. इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने पर कहा कि हम उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर रिटायर करना चाहते थे, लेकिन अब वे राज्यसभा सदस्य के रूप में रिटायर हो जाएंगे.