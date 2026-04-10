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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिर चर्चा में संभल की यूट्यूबर महक और परी, पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, जमकर चले ईंट-पत्थर

फिर चर्चा में संभल की यूट्यूबर महक और परी, पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, जमकर चले ईंट-पत्थर

Sambhal News In Hindi: दोनों का मंगलावर को मोहल्ले में बच्चों को खेलने की वजह से झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों तरफ से जमकर ईंट-पत्थर चले, जिससे वहां हड़कम्प मच गया.पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : राजू यादव, संभल | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Apr 2026 03:35 PM (IST)
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  • यूट्यूबर बहनों महक-परी का बच्चों के झगड़े में पथराव हुआ.
  • दोनों बहनें डंडा लेकर मारपीट में उतरीं, वीडियो वायरल.
  • अश्लील कंटेंट बनाने पर पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी.
  • पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई जारी.

उत्तर प्रदेश के संभल में असमोली थाना क्षेत्र के गांव शहवाजपुर कलां निवासी चर्चित यूट्यूबर बहनें महक और परी अक्सर विवादों में रहती हैं. एक बार फिर दोनों का मंगलावर को मोहल्ले में बच्चों को खेलने की वजह से झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों तरफ से जमकर ईंट-पत्थर चले, जिससे वहां हड़कम्प मच गया. इस पूरी घटना अक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें महक खुद डंडा लेकर चीखते हुए दिख रही है.

दोनों महिला बहनें सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और अश्लील कंटेंट बनाती हैं, जिसको लेकर दोनों को एक बार पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है. लेकिन बावजूद इसके दोनों ने कंटेंट बनाना बंद नहीं किया. फिलहाल पूरे मामले की जांच  पुलिस ने शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, शाहवाजपुर कलां निवासी महक-परी के पिता ने असमोली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके  बच्चों का झगड़ा पड़ोसी नूरहसन के बच्चों से हो गया था. जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हो गयी. खुद महक और परी भी डंडा लेकर मारपीट करने उतर आयीं. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. जबकि दूसरे पक्ष नूरहसन ने आरोप लगाया है कि सरफराज और उसके परिवार के लोगों ने हमला किया. कई लोग घायल हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में थाना प्रभारी के मुताबिक अभी दूसरे पक्ष से कोई शिकायत नहीं आई है. मामले की जांच जारी है. जांच के बाद कार्रवाई होगी. मौके पर अब स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है.

यहां बता दें कि महक और परी दोनों बहनें अपने अश्लील कंटेंट के लिए ज्यादा चर्चित हैं. दोनों के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें पहले से भी हैं. एक बार दोनों को जमानत पर रिहा किया गया था. बावजूद इसके दोनों लगातार अश्लील कंटेंट ही बना रही हैं. पिछले दिनों दोनों बहनों की मुरादाबाद में ऑटो चालक से भी मारपीट हो गयी थी.

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Published at : 10 Apr 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMBHAL NEWS Mahak Pari
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