हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में फॉर्मर रजिस्ट्री का काम जोर-शोर से जारी, 74 फीसदी किसानों के साथ सीतापुर ने मारी बाजी

यूपी में फॉर्मर रजिस्ट्री का काम जोर-शोर से जारी, 74 फीसदी किसानों के साथ सीतापुर ने मारी बाजी

UP News: 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. सरकार ने 30 नवंबर तक हर गांव में पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में चल रही फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला प्रदेश का सिरमौर बन गया है. अब तक यहां 74 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है. इसके साथ ही बस्ती 74 प्रतिशत के साथ दूसरे और रामपुर 70 प्रतिशत रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है.

बता दें कि राज्य स्तर पर अब तक लगभग 54 प्रतिशत किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे करीब 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान प्रदेशव्यापी मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है.

एक अप्रैल से रजिस्ट्री अनिवार्य

1 अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. इसी कारण सभी जिलों में किसानों के पंजीकरण और सत्यापन की गति तेज की जा रही है. 

योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएं. इसके लिए कैंप चार्ट तैयार कर राज्य स्तर पर साझा करने को कहा गया है. साथ ही PM Kisan सत्यापन का कार्य भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

4 हजार किसानों का प्रतिदिन हो रहा पंजीकरण 

वर्तमान में औसतन 4,000 किसानों का पंजीकरण प्रतिदिन किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक प्रदेश के सभी पात्र किसानों का पंजीकरण और सत्यापन पूर्ण हो जाए, ताकि कोई भी किसान अगली पीएम किसान किस्त से वंचित न रह जाए.

ये भी पढ़ें: योगी सरकार ने 5वें और छठे वेतन वाले कर्मियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाने का दिया आदेश

Published at : 25 Oct 2025 11:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS UP Farmer Registry
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget