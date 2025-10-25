योगी सरकार ने 5वें और छठे वेतन वाले कर्मियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग के राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते देने का ऐलान किया था और अब योगी सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इन कर्मियों को अक्टूबर से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है.

आदेश के तहत पांचवें वेतनमान कर्मियों के डीए में 8 प्रतिशत बढ़ाया गया है. इनका डीएम जो अब तक 466 प्रतिशत था उसे बढ़ाकर अब 474 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं छठवें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 5 फीसद तक बढ़ा दिया गया है. इन कर्मियों का महंगाई भत्ता अब तक जो 252 प्रतिशत तक था उसे बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है.

योगी सरकार ने दिया तोहफा

यूपी में पांचवें और छठवें वेतनमान के तहत काम करने वाले अधिकारियों और राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 25 से 30 हजार के बीच है. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर महीने के वेतनमान के साथ दिया जाएगा. एक जुलाई से 30 सितंबर तक की देय राशि सीधे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी.

जिन कर्मियों के भविष्य निधि खाते नहीं हैं उनका अवशेष धनराशि उनके पीपीएफ में जमा की जाएगी या फिर एनएससी के ज़रिए दी जाएगी. डीए का लाभ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा.

एनपीएस कर्मियों को ऐसे होगा भुगतान

एनपीएस के तहत आने वाले कार्मिकों को डीए की अवशेष धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी. बची धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन में जमा की जाएगी.

बाकी बची 90 प्रतिशत धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के पीपीएफ फंड में जमा होगी या फिर बतौर एनएससी दी जाएगी. जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं या वो रिटायर हो गए या फिर अगले छह महीने में रिटायर होने वाले हैं उन्हें डीए की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा.

