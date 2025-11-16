मैं विधायक हूं...18 दिन तक होटल में लिए मजे, सांसद लिखी गाड़ी के साथ दो फर्जी नेता गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज ने खुद को आगरा विधायक बताकर सदर थाना क्षेत्र में 18 दिन एक होटल में बिना पैसा चुकाए रह रहा था. सांसद लिखी गाड़ी से कारोबारियों पर रौब गांठ रहा था. होटल मालिक की शिकायत पर पुलिसने शनिवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों स्थानीय होटल व कारोबारियों को धमका रहे थे, दोनों से पूछताछ जारी है. बताया की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक खुदको आगरा का विधायक बताने वाले विनोद ने 28 अक्टूबर को सदर कोतवाली के एक होटल में कमरा बुक किया.18 दिन तक उसने होटल में कोई बिल नहीं चुकाया और बहर के रेस्टोरेंट से भी खाना मंगाकर खाता रहा.उसने खुद को एक पोस्टर में दिल्ली नगरनिगम का पूर्व पार्षद बताया है. जबकि वो कुछ भी नहीं है.

यही नहीं आरोपी विनोद एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचा और स्टाफ को धमकाया कि मैं विधायक हूँ मेरे लिए VIP इंतजाम करो. कल से क्रिकेट खेलूंगा,इसक साथ ही इसका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें यह खुद को विधायक बता रहा है.

परेशान होकर होटल मालिक ने की शिकायत

होटल स्वामी पवन ने बताया कि आरोपी ने 18 दिनों से कब्जा किया हुआ है, जब भी कमरे का किराया और खाने का बिल मांगा तो बोला एक दिसम्बर तक सरकारी काम से रुका हूँ. बाद में दूंगा. जब लगा कि अब हद हो गयी तो शिकायत की.

पुलिस को दिखाया रौब

शिकायत के बाद जब पुलिस पून्च्ताच के लिए पहुंची तो आरोपी ने पुलिस भी धमकाने की कोशिश की. ACP इमरान ने बताया कि दोनों आरोपी दिल्ली के हैं. दोनों में से कोई भी सांसद या विधायक नहीं हैं. इनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकहत कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल पूछताछ जारी है.